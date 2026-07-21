Así ha sido la histórica despedida de Josep Pedrerol de ‘El Chiringuito’: «Es muy emocionante»

Josep Pedrerol vivió ayer una de las jornadas más emotivas de su carrera. Después de cerrar definitivamente su etapa en Jugones -el informativo deportivo de laSexta-, el periodista catalán protagonizó, solo unas horas más tarde, su última emisión al frente de El chiringuito, el programa que le ha acompañado durante 13 años en Atresmedia. El programa, como te hemos contado en el análisis de audiencias diario de Happy FM, logró triplicar la audiencia de Mega del lunes, despidiéndose con picos del 7 % de cuota en varios momentos de su emisión y dejando claro que su audiencia es fiel y que vaya donde vaya repetirá grandes números. La despedida coincidió con una jornada histórica para el deporte español: la victoria de la selección en el Mundial de fútbol 2026 frente a Argentina.

En una noche muy especial por la celebración en las calles de Madrid, Pedrerol quiso reservar los primeros minutos del programa para repasar los orígenes del formato y agradecer el camino recorrido junto a su equipo. «Es un equipazo que ha hecho posible esta auténtica y bendita locura. Es una redacción fantástica, que se ha partido el alma por vosotros, para conseguir la mejor exclusiva, el mejor reportaje y transmitir emociones», declaró el periodista visiblemente emocionado ante las cámaras.

Agradecimiento a Atresmedia por estos 13 años

El comunicador también dedicó unas palabras a la cadena y a sus responsables, a quienes agradeció la confianza depositada en el proyecto incluso en los momentos más difíciles. Pedrerol destacó especialmente el apoyo de Antonio García Ferreras, quien, según sus palabras, siempre estuvo «a nuestro lado». «Hemos estado muy felices en Atresmedia. Hay un montón de gente en esta casa que merece la pena», afirmó el presentador.

Sobre el final de esta etapa, Pedrerol quiso dejar claro que la marcha se produce en los mejores términos posibles: «La vida nos obliga, nos apetece y tomamos decisiones, cambiamos, nos separamos amistosamente. Y es lo que hemos hecho, una separación amistosa y con un abrazo. Estemos donde estemos, Atresmedia siempre estará en nuestro corazón. Ha sido un placer trabajar aquí», expresó. Eso sí, sin anunciar todavía a qué grupo o canal se marchan por respeto a Antena 3.

El periodista tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de reconocer el esfuerzo de los colaboradores que le han acompañado en el plató durante más de una década: «Han puesto corazón y alma en cada debate, con peleas y aguantándome a mí, que no es fácil», reconoció con humor.

Dirigiéndose directamente a la audiencia, Pedrerol recurrió a una metáfora deportiva para resumir su filosofía al frente del programa: «Yo pienso que esto es un partido de fútbol y que hay que salir a ganar, nunca a empatar, porque creo que la gente que nos veis os merecéis un respeto. (…) Al final es ser una familia, que es lo que somos, o lo intentamos», sentenció.

La autocrítica de Josep Pedrerol tras 13 años: «Hemos aprendido a escuchar más»

Uno de los momentos más llamativos de la despedida llegó cuando Pedrerol hizo un ejercicio de introspección sobre la evolución del programa desde sus inicios en Punto Pelota. «Creo que el programa que empezó no tiene nada que ver con el de ahora. Creo que en nuestra anterior etapa, en Punto Pelota, éramos mucho más agresivos y salvajes que ahora. Hemos aprendido a escuchar más, a ser respetuosos y a no hacer daño a la gente», reconoció.

El presentador reveló además que una conversación con la madre de Guti marcó un antes y un después en su forma de entender el periodismo deportivo: «Siempre que un compañero se ha incorporado al programa, le he pedido que ni la madre ni el padre de un futbolista se vayan a la cama llorando por culpa nuestra. Creo que a veces hacemos críticas y no sabemos lo que eso puede suponer para mucha gente», afirmó.

Disculpas a Luis de la Fuente y Vicente del Bosque

En uno de los momentos más comentados de su despedida, Pedrerol reconoció públicamente haber sido «injusto» con dos de los seleccionadores nacionales más recientes, Luis de la Fuente y Vicente del Bosque: «Desde aquí, lo siento mucho. Hoy me arrepiento por ello y me alegro mucho de que Luis haya ganado la Copa del Mundo», declaró, entonando un sincero mea culpa.

«Creo que a veces tenemos que pensar en el daño que podemos hacer», insistió el periodista, quien defendió que en El chiringuito siempre han intentado limitar sus críticas al terreno estrictamente deportivo: «Nunca hay que opinar de lo que hacen fuera del campo de fútbol. Creo que ese límite lo hemos marcado bien, porque nos llegan multitud de imágenes de futbolistas en discotecas o casinos, pero jamás hemos emitido una sola imagen de esa porque no nos interesan».

¿Dónde irá ‘El Chiringuito?

Esta despedida llega justo una semana después de que Atresmedia confirmara el fin de su relación profesional con Josep Pedrerol de mutuo acuerdo, poniendo así punto final a 13 años en los que tanto Jugones como El chiringuito se consolidaron como dos de las marcas deportivas más influyentes de la televisión en España.

No obstante, todo apunta a que el universo El Chiringuito seguirá adelante fuera de la cadena de San Sebastián de los Reyes. Aunque de momento no hay un anuncio oficial sobre el nuevo destino del formato, varias informaciones apuntan a que el programa continuará la próxima temporada en otro canal o plataforma. Sobre su futuro, Pedrerol solo dejó una pista, cargada de intriga: «Nos vemos en la tele».