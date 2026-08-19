Anna Padilla, hija de Paz Padilla, confirma la fecha de su boda: «Si nos tenemos el uno al otro…»

Anna Padilla y su pareja Mario Cristóbal por fin han dado a conocer la fecha en la que celebrarán su boda y, por tanto, se convertirán en marido y mujer. El pasado mes de octubre fue cuando la pareja anunció que, tras tres años de relación, se iban a dar el «sí, quiero». Eso sí, decidieron llevar los preparativos de su boda en la más estricta intimidad. De ahí que se desconociera la fecha en la que se produciría la celebración de su amor. Eso sí, en los últimos meses, la hija de Paz Padilla compartió algunos detalles. Entre ellos, que será una boda civil y «con la menor gente posible», puesto que su intención no era «hacer una boda gigante». No ha sido hasta ahora cuando ha compartido la fecha exacta del enlace. De esta forma, hemos podido descubrir que ¡solamente queda un mes para el día tan esperado!

«Ahora sí, empieza la cuenta atrás!!!! No quiero pasar Ni un verano sin ti», escribió Anna Padilla en un emotivo vídeo junto a su novio, en el que ha desvelado que su boda se va a celebrar el 19 de septiembre. Más allá de este dato, la pareja ha aprovechado esta publicación en redes sociales para sincerarse como nunca sobre su relación. «Pase lo que pase, si nos tenemos el uno o al otro, yo voy a tirar para adelante», ha dicho la joven. Todo ello con la canción Andar conmigo de Julieta Venegas. ¡Un gesto verdaderamente precioso y emotivo! Como no podía ser de otra manera, Paz Padilla no dudó en comentar esta publicación para escribir un mensaje: «No hay nada que me haga más feliz que verte contenta y enamorada de alguien que te cuide y te ame siempre. Tu felicidad es la mía».

Todo lo que se sabe de la boda de Anna Padilla y Mario Cristóbal

Por el momento, ha trascendido que será un enlace civil y se celebrará en Zahara de los Atunes. Aunque ninguno de los dos es natural de allí, sí que tienen un estrecho vínculo con esta localidad gaditana. Por si fuera poco, aunque la pareja no ha dado a conocer el número exacto de invitados, sí que se sabe que no será una boda multitudinaria, ni mucho menos.

«Yo sí que creo que tienes que invitar a la gente que tú de verdad quieras, sin compromisos. Quiero que sea la menor gente posible en el sentido de que quiero estar con todo el mundo, no quiero hacer una boda gigante», explicó hace unos meses en una entrevista. Todo ello mientras confirmó que no solamente va haber una parte de cóctel, sino también otra sentados.

La historia de amor de la pareja

A mediados de 2022, poco después de su ruptura con su ex pareja, Anna Padilla comenzó su relación con Mario Cristóbal. Se conocían de vista desde hace casi una década, pero no fue hasta entonces cuando empezaron a coincidir más gracias a amigos en común. En ese momento, surgió la chispa entre ellos y decidieron dar el paso.

En su primera cita cenaron fideos asiáticos con crema de cacahuete y, desde entonces, no se han vuelto a separar. De hecho, la relación se consolidó rápidamente y lejos del foco público. Dos años después de comenzar su noviazgo, en 2024 decidieron empezar a vivir juntos y, un año después, se comprometieron. Ahora, el 19 de septiembre, darán un paso más allá, como es casarse en una boda íntima junto a su círculo más cercano. ¡Comienza la cuenta atrás!