Paz Padilla pide perdón a su hija Anna Ferrer en ‘Te falta un viaje’: «Me da mucha pena que pase el tiempo»

El pasado miércoles 20 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Te falta un viaje, la docuserie de Paz Padilla y Anna Ferrer, en Cuatro. En este capítulo, fuimos testigos de cómo la que fuera presentadora de Sálvame decidió sincerarse como nunca con su hija durante su viaje a Marruecos.

«Me da mucha pena que pase el tiempo y no estar con la gente que quiero. Con mis hermanos, con mis amigas…», comenzó diciendo Paz Padilla en Te falta un viaje. «Luego te das cuenta de que el tiempo no vuelve, del tiempo que perdí», añadió, a modo de reflexión. Es más, la presentadora reconocía que había llorado muchísimas veces cuando tenía que desplazarse desde Cádiz hasta Madrid.

«Siempre llorando en el tren. Siempre pensando en la abuela. Ni una vez me fui de Cádiz sin llorar», explicaba la andaluza. Anna Ferrer no tardó en responder: «Al final somos las decisiones que tomamos. Como irte a trabajar a Madrid». Lejos de que todo quede ahí, Paz Padilla aprovechó la ocasión para hacer una nueva confesión.

🇲🇦 Paz Padilla y @annafpadilla descubren otro Marruecos al que estamos acostumbrados a ver, y donde vivirán una experiencia que no olvidarán.

🧳 ¡Comienza nuestro viaje! 🛫 #TeFaltaUnViaje

🔴 https://t.co/oJ6E3gGHDu pic.twitter.com/UlHATBasnz — Cuatro (@cuatro) December 20, 2023

¿En qué consiste? En el instante en el que más se arrepintió. Se trata del día en el que Anna Ferrer cumplió 18 años: «Ese día pensé en todo lo que me había perdido, por eso me encanta estar contigo». Acto seguido, añadió algo más, con cierta tristeza: «A ver si puedo recuperar el tiempo perdido. Un bolo, otro bolo y mi niña ‘Mamá no te vayas’».

Anna Ferrer, por su parte, no tardó en pronunciarse tras las palabras de su madre: «De pequeña pasé mucho tiempo sola. Te veía en la tele y esperaba que vinieras», reconoció. Aun así, ella era consciente de que era el trabajo de su madre. Paz se sinceró: «Yo me llevaba ropita tuya y me la ponía debajo de la almohada. Antes de dormir tenía que olerla».