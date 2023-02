Paz Padilla se pronuncia sobre la polémica tras la muerte de Chiquito de la Calzada

Anne Igartiburu regresa con la segunda temporada de su programa Diez Momentos en Telemadrid y la primera invitada ha sido Paz Padilla. La gaditana se ha abierto para hablar de las pérdidas casi seguidas de su madre y de su marido, del amor por su hija e incluso de la polémica que le envolvió tras la muerte de Chiquito de la Calzada.

El cómico fue amigo y maestro de la presentadora de televisión que fue duramente criticada antes de su despido de Sálvame. Tanto el entorno de Chiquito como algunos periodistas y colaboradores señalaron directamente a Padilla por no acudir ni ayudar económicamente con la estatua que se colocó en memoria del famoso malagueño en su ciudad natal.

Usualmente se dedicó a evitar las preguntas y lo único que llegó a decir fue: “No me metáis en nada, que yo paso de esto. Que yo tengo mi vida, por favor. No meterme en líos, por favor. Lo único que puedo decir es que tuve la suerte de que pude compartir muchos momentos con él, que era uno de los grandes y quiero respetar su memoria”.

📺 TV en Directo | #10MomentosTM 📲 https://t.co/Cnw7Ol5lQX 6⃣ El gran Chiquito. “No tuvo hijos y creo que vio en mí eso”. Paz Padilla recuerda con amargura cuando intentaban desprestigiarlo al fallecer: “No podía permitir que su imagen quedara manchada”. pic.twitter.com/Z840Skjtir — Telemadrid (@telemadrid) February 6, 2023

Aunque no ha contestado a ambas preguntas como tal, en el programa de Anne Igartiburu se ha sentido más cómoda para hablar del de la relación que le unía con el humorista. “No tuvo hijos y creo que vio en mí eso”, ha confesado a la vez que aseguraba que para ella también fue como un padre. En cuanto a la controversia que le salpicó tras su muerte, ha asegurado que “no podía permitir que le hicieran daño, que su imagen quedara manchada”.

Paz Padilla ha vuelto a recalcar en Diez Momentos que ella se queda con todo lo bueno que vivió junto a Chiquito de la Calzada. “Fue un maestro para mí, tuve mucha suerte de compartir muchos momentos con él y yo sé lo mucho que he querido a este hombre”, dijo en Sálvame tratando de esquivar la polémica que en esos momentos la rodeaba.

“Estoy muy feliz y Chiquito estará muy contento con esta estatua preciosa. Estoy muy orgullosa de Chiquito y de los compañeros y amigos que le han hecho este homenaje. Si esto sirve para que la gente siga recordándolo, pues gracias. Conociéndolo como le conocía estaría ahora mismo flipando…”, expresó la presentadora y actriz tras la muerte de su maestro. “Para mí es el más grande y pasarán muchos años antes de que alguien vuelva a hacerle sombra. Para mí, el mundo del humor es algo muy complicado. Sé lo que significa hacer humor, subirse al escenario y hacer reír, y él nació humorista”, finalizó sus palabras de adiós la gaditana.