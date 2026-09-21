La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado viernes 18 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 909 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Pía evita que Carlo pegue a Samuel, mientras que el lacayo reconoce que no está enfadado con María, sino consigo mismo. Tras la amenaza de Martina, Jacobo lanza una contraoferta inesperada que deja descolocada a la muchacha. Máximo continúa acercándose a Ángela y le regala una joya familiar para que luzca el día de su boda. Las reticencias de la joven empiezan a desaparecer.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Ciro acude a las clases por petición de Manuel, pero los testimonios de los alumnos no terminan de hacer mella en él. ¡Le parecen unos llorones! Las cocineras reciben el visto bueno de Lope al menú con la variante de servir bocaditos, mientras que Peta se opone a la cata del menú al considerar que es un dispendio. La señora de Figueroa, por su parte, hace saber a Máximo que está cerca de convencer a Ángela, pero, finalmente, él opta por cancelar el trato. Al fin y al cabo, se ha dado cuenta de que no la necesita.

¿Qué sucede en el capítulo 910 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 21 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Máximo opta por romper el pacto con Leocadia, puesto que se está ganando a Ángela solo. La señora de Figueroa le hace saber que se arrepentirá, mientras que Ángela reconoce que se está replanteando quién le llevará al altar.

El plan de Máximo parece funcionar, aunque se descubre que el colgante no era de la familia, sino una joya recién comprada. María confiesa a Curro que ella y Carlo jamás estuvieron enamorados, mientras que él admite a Pía que tampoco estuvo enamorado de la doncella. Petra recibe un durísimo repaso por parte de Cristóbal. ¡Se da cuenta de que sus compañeros están en su contra!

Manuel y Julieta deciden besarse, mientras que Adriano y Martina creen que, tras la humillante propuesta de Jacobo, existe algo que se les escapa. Finalmente, este confiesa que les mintió, puesto que no puede volver a casa de su familia. Ciro escondió el dinero en un mueble que jamás toca su mujer, pero, buscando un libro, Julieta termina encontrándolo. Curro hace saber a Pía que, si quiere ser su madrina, tiene que pedírselo ella. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.