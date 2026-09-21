Un agente del ICE hiere de un disparo a un inmigrante venezolano en Austin (Texas)

Un agente del ICE disparó e hirió a un inmigrante venezolano este domingo, al norte de Austin, Texas. La jefa de la policía local ha indicado que el individuo se encuentra en el hospital en estado grave, pero estable, «bajo custodia federal en espera de expulsión».

Austin Mike Siegel, concejal de la localidad, dijo a los medios que recibió la información de que un vehículo de un agente federal habría impactado contra el vehículo de un hombre; posteriormente, el efectivo se bajó del coche disparando cinco veces.

Seguridad Nacional, con asistencia del FBI, quienes están llevando la investigación, ha confirmado que el agente del Servicio de Inmigraciones y Control de Aduanas (ICE) en la tarde del domingo interceptó e hirió de bala a un inmigrante venezolano que intentó huir y que se encontraba de forma irregular tras ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en el gobierno de Biden y tenía una orden de expulsión.

El inmigrante se trata de Wilbert Garces, un hombre de 29 años de nacionalidad venezolana que circulaba por las calles del norte de la capital de Texas, precisamente en la zona 7000 de West Anderson Lane, en un coche Toyota Corolla de color azul. Fue herido de bala y posteriormente llevado al hospital. Así se pudo ver de acuerdo a las imágenes que se han publicado a través de las redes sociales y que muchos medios locales han replicado.

En rueda de prensa, el alcalde de la ciudad, Kirk Watson, junto a la jefa de la policía local, Lisa Davis, pidió que la policía de la ciudad colabore en las investigaciones. Además, ha cargado contra el ICE, al que se opone que lleve de forma independiente la investigación de los hechos. Posteriormente, aseguró que los ciudadanos deben sentirse seguros en la ciudad y no presenciar este tipo de sucesos.