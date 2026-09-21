El Gobierno anuncia que los 1.600 menas que entraron en Ceuta con la invasión «se van a quedar» en España

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia del Gobierno que preside Pedro Sánchez, ha comunicado este lunes que los más de 1.600 menas que entraron en Ceuta como parte de la invasión del 30 de julio y que aún continúan en las calles de la ciudad autónoma «se van a quedar» en España porque esa es su voluntad.

Rego, además, ha afirmado que «en unos días» estarán terminados los primeros expedientes para la reagrupación familiar de menores, si bien avisa de que la mayoría de los menas que invadieron Ceuta tiene la voluntad de quedarse en España. «Hay una ley que les protege porque en nuestro país, y lo digo con mucho orgullo, no importa la nacionalidad y el origen de un niño, tienen protección universal, todos son iguales ante la ley», ha presumido Rego, quien a su vez asegura que el Gobierno está «haciendo lo que se tiene que hacer, que es cumplir».

La pasada semana, el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien además ostenta el mando único en Ceuta, cifró en 1.612 los menas que entraron en Ceuta el 30 de julio y aseguró que hasta 1.000 seguirían aún en las calles. Esta cifra, que no ha sido actualizada este lunes por el propio Torres –quien a su vez ha dicho que el total de invasores que continúan en la ciudad es de 3.000–, indica que el Gobierno busca que, al menos, esos 1.600 menores continúen en España y no sean devueltos a Marruecos cuando nos acercamos a los dos meses después de la entrada masiva.

Los menores no van a volver a Marruecos porque no quieren pic.twitter.com/WUyTwk0icp — D. Pedro Herrero (@aparachiqui) September 21, 2026

A su vez, la ministra de Juventud e Infancia ha condenado en una entrevista en la Cadena Ser la «banalización del mal a la que se está asistiendo últimamente», algo que califica de «terrible», a su parecer. Además, indica que la actuación del Ejecutivo no responde a «la empatía» o a «un acto de buenismo», sino a «una cuestión de radicalidad democrática».

Rego, militante del Partido Comunista, ha mostrado pesimismo sobre la respuesta de Marruecos para la reagrupación de menas, y afirma que «no suele ser habitual una respuesta fluida» por parte del país africano, lo cual «obviamente es un problema o es una dificultad a la hora de llevar a cabo la reagrupación».

Por último, Sira Rego ha reprochado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, un «giro de guion» en su gestión y actitud, después de, dice, haber trabajado «muy bien» con anterioridad a la crisis con él. En esta línea, ha exigido que Vivas autorice el traslado de los menores a la península. «Habilitamos 500 plazas, pusimos los recursos del Estado, hablamos con las entidades, hemos formulado una propuesta de convenio y lo único que tienen que hacer la ciudad de Ceuta es firmarla». «No hay ninguna razón para no aceptarlo» ha dicho.