La economía de la que presume Sánchez empieza a mostrar grietas. El sector servicios, uno de los principales motores de la actividad, frenó con fuerza en julio: su facturación cayó un 0,7% mensual, frente al avance del 1,2% de junio, mientras el crecimiento interanual se moderó al 4,8%, casi cuatro puntos menos que el mes anterior.

El empleo tampoco acompaña al ritmo de actividad: retrocedió un 0,3% mensual y su crecimiento interanual se desaceleró al 1,2%. La debilidad se hace especialmente visible en la hostelería, con una facturación de apenas el 0,5%, mientras la venta y reparación de vehículos cayó un 0,3% y el comercio minorista destruyó empleo pese a aumentar sus ventas.

Dentro del comercio, se registraron avances interanuales en el comercio al por mayor (+6,4%) y en el comercio al por menor (+3,9%), mientras que la venta y reparación de vehículos y motocicletas disminuyó un 0,3%.

Por su parte, dentro de los servicios, los mayores incrementos interanuales de la facturación se los anotaron las actividades inmobiliarias (+9,7%), transporte y almacenamiento (+8,3%), actividades administrativas y servicios auxiliares (+4,5%) e información y comunicaciones (+4,1%), seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas (+3,4%) y hostelería (+0,5%).

Dentro de la hostelería, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en julio un 0,7% interanual, mientras que las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 0,3%.

Entre los datos compartidos conviene analizar los relacionados a la facturación de los servicios. Según el Gobierno se incrementó un 5,1% en julio en tasa interanual, porcentaje casi dos puntos inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 28 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios. Sin embargo, los 28 meses consecutivos de crecimiento comparan cada mes con el mismo mes del año anterior. Pero conviene analizar también la evolución mensual que en este sentido, refleja algo distinto: -0,7% en julio frente a +1,2% en junio.

El empleo pierde fuelle

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el séptimo mes del año respecto a julio de 2025, tasa una décima inferior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo creció el pasado mes de julio un 0,8% interanual, mientras que en los otros servicios avanzó un 1,4%. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación lo experimentaron las actividades administrativas (+2,3%), mientras que el avance de la hostelería se situó en un 1,1% interanual.

Por su parte, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 2% interanual el pasado mes de julio, mientras que el comercio mayorista elevó la ocupación un 1,9% y el comercio minorista registró un descenso del 0,1%. En tasa mensual (julio sobre junio), el empleo en el sector servicios retrocedió un 0,3%.

De acuerdo con el INE, la cifra de negocios del sector servicios aumentó en julio en tasa interanual en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se produjeron en País Vasco (+8,8%), Comunidad de Madrid (+6,4%) y Castilla-La Mancha (+5,7%).

Por su parte, los menores incrementos interanuales en el séptimo mes del año se registraron en Baleares (+0,4%), Extremadura (+2,3%) y Navarra (+2,7%).

El empleo baja en Cantabria

Por su parte, la ocupación en el sector servicios aumentó en tasa interanual en 16 regiones, destacando los incrementos de Canarias y Extremadura (+2,6% en ambos casos), La Rioja (+2,2%) y Comunidad Valenciana (+1,9%).

Por contra, Cantabria fue la única comunidad autónoma donde cayó la ocupación respecto al mismo mes de 2025 (-0,9%), mientras que en Baleares, Navarra y Castilla-La Mancha presentaron los repuntes más moderados (+0,4% en los tres casos).