Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: Feijóo y Marlaska vuelven a visitar Ceuta

Este lunes, la invasión de Ceuta vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política española. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplaza a la ciudad autónoma para supervisar el dispositivo colocado a los inmigrantes ilegales llegados durante el asalto del pasado julio, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita Ceuta acompañado del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. La visita del dirigente popular busca situar la situación de la ciudad en el ámbito europeo, mientras el Gobierno defiende las medidas adoptadas y los recursos movilizados durante las últimas semanas.

De igual manera, PP y PSOE mantienen su enfrentamiento por la gestión del Gobierno, con la inmigración, la seguridad y el coste de la vida como algunos de los principales puntos de choque. Feijóo ha situado estas cuestiones entre las prioridades de la oposición, mientras Pedro Sánchez acusó este fin de semana a PP y Vox de actuar, a su juicio, con una «actitud de bloqueo» ante las distintas crisis. El Ejecutivo, por su parte, trata de reivindicar sus resultados económicos y las medidas aprobadas durante la legislatura.

Por otro lado, Pedro Sánchez viaja a Nueva York para participar en la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde mantendrá, entre otros encuentros, una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.