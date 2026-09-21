Última hora de la invasión en Ceuta y actualidad política en directo: Feijóo y Marlaska vuelven a visitar Ceuta
Pedro Sánchez viaja a Nueva York para participar en la 81.ª Asamblea General de la ONU
Este lunes, la invasión de Ceuta vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política española. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplaza a la ciudad autónoma para supervisar el dispositivo colocado a los inmigrantes ilegales llegados durante el asalto del pasado julio, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita Ceuta acompañado del presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. La visita del dirigente popular busca situar la situación de la ciudad en el ámbito europeo, mientras el Gobierno defiende las medidas adoptadas y los recursos movilizados durante las últimas semanas.
De igual manera, PP y PSOE mantienen su enfrentamiento por la gestión del Gobierno, con la inmigración, la seguridad y el coste de la vida como algunos de los principales puntos de choque. Feijóo ha situado estas cuestiones entre las prioridades de la oposición, mientras Pedro Sánchez acusó este fin de semana a PP y Vox de actuar, a su juicio, con una «actitud de bloqueo» ante las distintas crisis. El Ejecutivo, por su parte, trata de reivindicar sus resultados económicos y las medidas aprobadas durante la legislatura.
Por otro lado, Pedro Sánchez viaja a Nueva York para participar en la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde mantendrá, entre otros encuentros, una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
El Gobierno cree que Ceuta está haciendo «politiqueo» con la situación de los menas
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha denunciado que el Gobierno de Ceuta está haciendo «politiqueo» con la situación de los menas en la ciudad autónoma tras la invasión del 30 de julio. «No está planteando la posibilidad de acogida de niños en península, cuando antes sí que lo veía como algo viable», ha dicho la ministra.
Detenido un invasor por amenazar de muerte con un cuchillo a varios militares
Un invasor de Ceuta ha amenazado de muerte con un cuchillo a un grupo de militares esta madrugada. Afortunadamente, el suceso se ha saldado sin ningún efectivo herido y con el sujeto detenido. Según ha podido saber OKDIARIO, está acusado de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, amenazas graves y lesiones en grado de tentativa respecto a los militares, así como de un delito de resistencia a los policías que acudieron a sofocar la situación.
Albares dice que el Gobierno está actuando con prevención ante el llamamiento para entrar a Ceuta el 23 de septiembre
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que la relación con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, es «frecuente» para abordar el retorno de migrantes en cuanto estén preparados los expedientes y evitar nuevas entradas masivas, en referencia a una convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo a Ceuta.
En declaraciones a Canal Sur Radio, el jefe de la diplomacia española ha señalado que hay mensajes en redes sociales que, «por el momento, no están calando» ni tienen «el impacto que tuvieron» en la convocatoria para entrar en Ceuta el pasado 30 de julio, en la que hubo, según ha denunciado, mucha «desinformación» en base a la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las «devoluciones en calientes» en las entradas a nado.
Sánchez defenderá en Nueva York su gestión de la invasión de Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Nueva York para participar en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde tiene previsto abordar la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos para defender su gestión y el modelo migratorio de España.
Sánchez lleva una agenda que quiere exponer en este foro internacional, con temas como la gobernanza de la inteligencia artificial, la defensa del sistema multilateral y la reivindicación del modelo económico de España, pero no evitará la situación en la ciudad autónoma, que ahora mismo es la prioridad número uno para el Ejecutivo, según trasladan fuentes de Moncloa.
Marlaska y Feijóo regresan a Ceuta al cumplirse 53 días del inicio de la invasión de Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverán este lunes a Ceuta justo cuando se cumplen 53 días de la entrada masiva de inmigrantes ilegales a la ciudad autónoma.
El jefe de la oposición lo hará en esta ocasión acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) con el objetivo de que la Unión Europea se implique en la crisis y medie para el retorno de todos los inmigrantes irregulares que entraron de forma masiva a finales de julio en la ciudad autónoma.
Feijóo viajará a Ceuta acompañado del presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, y de la secretaria general de esa organización y eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, entre otros cargos. Allí les recibirá el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
La Policía de Marlaska reprime a golpes y con pelotas de goma a los ceutíes que impedían la entrada de una ONG proetarra
La Policía Nacional ha reprimido a golpes y lanzando pelotas de goma a los ciudadanos ceutíes que se habían concentrado en las inmediaciones del puerto de la Ciudad Autónoma para hacer frente a los proetarras que se han organizado para llegar en la tarde de este domingo para apoyar a los invasores.
Los efectivos policiales dependientes del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska se emplearon con dureza contra los ciudadanos locales, desplegando un control de más de nueve furgonetas para que los proetarras pudieran salir del puerto en coche sin ningún problema.