Abascal con Ana Rosa: «Sánchez es el candidato marroquí en España»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha asegurado este lunes que Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, es el «candidato marroquí» de cara a las próximas elecciones generales en España. El también presidente de Patriots afirma, en El Programa de AR, que el jefe del Ejecutivo «está comprado» por el país africano, en relación con la gestión de la inmigración ilegal y en concreto con todo lo que rodea a la invasión de Ceuta a cargo de 80.000 marroquíes, de los cuales una cuarta parte aún continúan en la ciudad autónoma.

Abascal se ha mostrado «absolutamente preocupado» debido a que, según la tesis de Pedro Sánchez, al que ha llamado «candidato marroquí», España no tiene «que hacer nada» ante una posible «invasión» desde Marruecos a Ceuta o Melilla el 23 de septiembre, día de las elecciones en el país africano. «La tesis del presidente del Gobierno, dicha en sede parlamentaria, es no hacer nada porque es peor. No se puede contener porque podría producirse algún problema humanitario», ha denunciado.

El líder de Vox ha asegurado que a Pedro Sánchez «no les importan los más de 100 muertos que ya se produjeron», como tampoco «las mujeres violadas en Ceuta» o la «violencia que se está produciendo en Ceuta, permanentemente, contra los ceutíes». Sánchez, critica Abascal, «ha lanzado un mensaje a Marruecos y a los invasores y es que nuestra frontera está abierta para que entren cuando quieran».

Sobre Marruecos, el dirigente conservador ha dicho en su entrevista en El Programa de Ana Rosa que no sabe si les «importa mucho quedar mal en el contexto internacional, al lado de las posibilidades que tienen de atacar nuestra soberanía y robarnos Ceuta y Melilla».

«No sé si a Marruecos le importan las cuestiones de imagen política como en el mundo occidental, o en la Unión Europea, no lo sé ni me importa mucho, pero sé que la imagen de España es penosa, que es un país que no ante el mundo defiende sus fronteras», ha lamentado, además de subrayar que nuestro país «tiene un Gobierno integrado por el lobby marroquí y un presidente del Gobierno que obedece instrucciones de Rabat».

«No sabemos cuál es la deuda exacta del chantaje que padece de Marruecos, pero sí sabemos que es incapaz de denunciar lo que ha pasado, que es una invasión de nuestro territorio», ha aseverado.

Abascal y el «perro» Sánchez

Santiago Abascal ha mostrado su indignación con que «los ministros marroquíes» reclamaran Ceuta y Melilla «en declaraciones públicas, en el mismo momento que estaban entrando casi 100.000 personas en una ciudad de 80.000 habitantes». Además, ha afirmado que Sánchez nunca tiene «ningún reproche a Marruecos, con Marruecos no hay valor, el valor del presidente del Gobierno termina cuando se habla de Marruecos», pero que «luego tiene mucho valor para atacar a quien no se va a defender públicamente, como el jefe del Estado».

Para finalizar, Abascal ha negado que llamara «perro» al presidente del Gobierno, como dijo este en sede parlamentaria. «Me sorprendió», ha asegurado el líder de Vox, explicando que él «nunca» ha calificado así a Pedro Sánchez. «A mí el perro me parece un animal leal y Sánchez me parece un traidor», ha ironizado.