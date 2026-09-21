Gary Oldman en su papel como Sirius Black: «Las personas no se dividen en buenos y en malos, todos tenemos luz y oscuridad en nuestro corazón»

El actor Gary Oldman a sus 68 años y ha participado en más de 70 películas desde que comenzó su carrera cinematográfica. Si hay un papel que le convirtió en una estrella para muchas generaciones fue el de Sirius Black en la saga de películas de Harry Potter. Este personaje es el padrino de Harry Potter y el mejor amigo de su difunto padre con el que formó el grupo de ‘Los Merodeadores’. Sirius Black nació en una familia de magos puristas, pero les rechazó y fue seleccionado en la casa Gryffindor en Hogwarts. El actor interpretó el papel de Sirius Black en tres películas Harry Potter y el prisionero de Azkabán (2004), Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) y Harry Potter y la Orden del Fénix (2007). Como todos sus seguidores saben el personaje fallece en la Cámara de la Muerte del Ministerio, cuando Sirius Black lucha contra los mortífagos junto a la Orden del Fénix.

En la cinta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 (2011) solo aparece como un recuerdo ya que su muerte fue un fuerte impacto para los seguidores de esta saga, aunque hay que aclarar que también tenía lugar en las novelas de J.K. Rowling. De hecho la escritora consideraba que la muerte de Sirius Black era imprescindible para el desarrollo de la trama y para reflejar la brutalidad de la guerra mágica y defendió su inclusión en la película Harry Potter y la Orden del Fénix (2007). Su muerta era fundamental para quitarle a Harry su única figura cercana de apoyo paternal y que se vea obligado a asumir su destino.

Las palabras de Sirius Black en la película de Harry Potter

En la película Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) Sirius Black pronunció estas palabras mientras conversaba con Harry en la sala del tapiz de la familia Black: «Tú no eres una mala persona, Harry. Eres una persona muy buena a la que le han pasado cosas malas. Además, el mundo no se divide en buenas personas y mortífagos; todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es qué parte elegimos potenciar, eso es lo que realmente somos».

Con esta frase Sirius intenta tranquilizar a Harry Potter que en ese momento se siente culpable y cree que se está volviendo malo porque puede ver y sentir lo que piensa Voldemort. Sirius le explica que es una persona buena al que le han pasado cosas malas y que todos tenemos en nuestros interior luz y oscuridad, bondad y maldad, y lo que importa es lo que queramos potenciar durante nuestra vida.

El papel de Sirius Black en la nueva serie

Los seguidores de la saga de Harry Potter están de enhorabuena porque la nueva serie sobre este mago se estrenará oficialmente en Estados Unidos y a nivel mundial en la plataforma de streaming HBO Max el próximo 25 de diciembre. Aunque ya se conocen algunos de los actores que van a participar en el reparto, todavía no se conoce quién interpretará el de Sirius Black.

Hay que tener en cuenta que el personaje de Sirius Black, aparece por primera vez en la tercera novela, El prisionero de Azkaban, y por ahora solo se va a estrenar la primera temporada de la serie y si se sigue el orden de los libros Sirius, no tendrá que aparecer hasta la tercera.

Sobre los rumores que circulan por las redes sociales desde hace meses se baraja el nombre del actor Ben Barnes y de otros como Daniel Kaluuya, pero todavía la productora no ha realizado ningún comunicado confirmando que vaya a ser alguno de estos actores.

Por ahora, la producción de la nueva serie de HBO sobre Harry Potter está centrada en las primeras etapas de desarrollo y solo se han confirmado los nombres del trío principal y algunos secundarios entre los que no está Sirius Black. Los jóvenes actores Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley han sido elegidos para interpretar los papeles de estos inseparables amigos después de ser elegidos entre 30.000 candidatos.

Por ahora los nombres de los secundarios que se conocen son los de los actores John Lithgow que dará vida al director del colegio Albus Dumbledore, Janet McTeer a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu a Severus Snape, Nick Frost a Rubeus Hagrid, Luke Thallon a Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse a Argus Filch. Además volverán estar en esta producción los actores Warwick Davis como el profesor Filius Flitwick, Sirine Saba será Pomona Sprout, Louise Brealey interpretará a Madam Hooch, Bríd Brennan será Madam Pomfrey y Richard Durden el fantasma del profesor Binns.

Todavía quedan tres meses para que podamos ver los primeros episodios de la nueva serie creada por HBO, pero estaremos muy atentos a todas las noticias sobre esta nueva ficción sobre Harry Potter.