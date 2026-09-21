Carlota Melendi rompe su silencio sobre la polémica entre su padre y Dani Martín: «Todos tenemos comentarios desafortunados»

Carlota Melendi ha roto su silencio sobre la polémica protagonizada por su padre, Melendi, y Dani Martín a raíz de las declaraciones del cantante madrileño sobre La Voz. La joven ha sido preguntada por el desencuentro entre ambos artistas y, aunque reconoce que no estaba al tanto de lo sucedido, ha dado su particular visión sobre las palabras de su padre, tratando de restar importancia a una controversia que ha generado titulares durante las últimas semanas. «No me he enterado», ha confesado Carlota al ser preguntada por el asunto.

La polémica se remonta a unas declaraciones de Dani Martín en las que el intérprete de Cero aseguró que nunca sería coach de La Voz y llegó a afirmar que preferiría «morir» antes que asumir ese papel. Unas palabras que recuperaron protagonismo semanas después, coincidiendo con la presentación de la nueva temporada del programa, en la que Melendi vuelve a ocupar una de las sillas de coach junto a Pablo López, Mika y Lola Índigo. El asturiano, que ya fue uno de los primeros entrenadores del formato en España y que también ha participado en varias ediciones de La Voz Kids, no dejó pasar la oportunidad de responder, aunque sin mencionar directamente a Dani Martín.

«Ha maltratado un poco este programa», aseguró Melendi durante la presentación, en referencia a las palabras de su compañero de profesión. El cantante defendió entonces el trabajo que realizan los coaches y explicó que, desde su experiencia, ponerse al frente de un formato como La Voz implica una responsabilidad que va mucho más allá de sentarse en una silla de televisión. «Cuando uno no vive las cosas, no entiende absolutamente nada y es mejor estar callado», sentenció, reivindicando además las emociones y los nervios que se viven durante las grabaciones.

Las palabras del artista asturiano no tardaron en generar conversación y ahora ha sido su hija mayor, Carlota Melendi, quien ha sido preguntada por este intercambio. La joven ha intentado poner el asunto en contexto y ha explicado que, desde su punto de vista, su padre entiende su papel en La Voz de una manera muy concreta. «Yo creo que mi padre lo vive de otra manera, creo que para él es ayudar e intentar guiar a personas que están intentando meterse en el mundo musical, lo verá de esa forma», ha explicado.

Carlota, además, no considera que las palabras de su padre escondieran un ataque personal hacia Dani Martín. La joven ha puesto el foco en la relación que mantienen ambos artistas y ha restado dramatismo al desencuentro. «Tampoco creo que haya querido decir nada en contra de Dani, yo creo que ellos se llevan bien», ha asegurado. Una afirmación con la que deja entrever que, pese al cruce de declaraciones, no existiría necesariamente un enfrentamiento personal entre los dos cantantes.

Eso sí, Carlota también ha reconocido que entiende que las palabras de su padre pudieran no sentar especialmente bien a Dani Martín. «Claro, claro, nada, se llevarán bien, le habrá sentado mal el comentario», ha señalado. Lejos de alimentar la polémica o posicionarse de manera contundente a favor de uno de los dos artistas, la joven ha optado por quitar hierro al asunto y recordar que cualquiera puede equivocarse al expresarse públicamente. «Pero bueno, todos tenemos comentarios desafortunados y ya está, no pasa nada», ha concluido.

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Una respuesta que llega después de que Melendi defendiera públicamente su experiencia como coach de La Voz. El cantante asturiano conoce bien el formato, ya que formó parte de su primera etapa en España en 2012 y, posteriormente, participó en diferentes ediciones de La Voz Kids, donde llegó a conseguir la victoria en dos ocasiones. Para el artista, el programa también supuso una oportunidad para cambiar la percepción que parte del público tenía de él después de sus primeros años de carrera.

Carlota Melendi se pronuncia sobre su situación sentimental

Además de la controversia entre Melendi y Dani Martín, Carlota también ha hablado de su situación sentimental y ha dejado una respuesta especialmente clara cuando le han preguntado por la posibilidad de tener pareja. La joven ha asegurado entre risas que actualmente no está interesada en comenzar ninguna relación. «Qué va, cero. Estoy además de cerrada, en banda, no quiero…», ha explicado. Su respuesta ha sido todavía más contundente cuando ha querido matizar que no se trata simplemente de una decisión de permanecer soltera durante una temporada. «No, pero ni soltera, o sea, estoy cerrada a todo. Ahora mismo no quiero hombres en mi vida, estoy muy tranquila», ha sentenciado. De esta manera, Carlota deja claro que, al menos por ahora, prefiere centrarse en su vida personal y profesional sin abrir la puerta a una nueva relación.