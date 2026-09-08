Así es la espectacular casa de Melendi en Boadilla del Monte: 1.174 metros, jardín y una piscina de dos niveles

La vida de Melendi y Julia Nakamatsu transcurre lejos de los focos cuando el cantante baja de los escenarios. Desde 2019, la pareja y sus cinco hijos tienen su refugio familiar en Boadilla del Monte, concretamente en Las Lomas, una de las urbanizaciones más exclusivas de la Comunidad de Madrid. Allí se encuentra una espectacular vivienda de 1.174 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 4.000 metros, rodeada de jardines y grandes setos que garantizan la privacidad de sus habitantes. Aunque el matrimonio no suele mostrar demasiado de su intimidad, las publicaciones de Julia en redes sociales han permitido descubrir algunos de los espacios de esta casa.

Una vivienda en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid

Melendi encontró en Boadilla del Monte el lugar donde establecerse con su familia después de varias mudanzas. Antes de esta vivienda, el cantante había tenido un chalet en Villaviciosa de Odón y también un piso en el barrio de Chamberí. La casa actual, adquirida a mediados de 2019, se encuentra en Las Lomas, una urbanización situada al oeste de Madrid que destaca por sus grandes parcelas, sus zonas verdes y la privacidad de sus viviendas.

El entorno encaja especialmente bien con el tipo de vivienda que buscaba la familia: está próxima a zonas de montaña, pero mantiene una conexión cómoda con la capital. Además, la vegetación que rodea la parcela funciona como una barrera natural frente al exterior. Los grandes setos dificultan las miradas desde fuera y permiten disfrutar de los espacios exteriores con mucha más intimidad.

1.174 metros construidos y 4.000 de parcela

Las dimensiones de la propiedad son uno de sus principales atractivos. La casa cuenta con 1.174 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 4.000 metros, por lo que el jardín tiene un protagonismo importante dentro del conjunto. No se trata únicamente de una vivienda amplia, sino de una propiedad pensada para aprovechar tanto los espacios interiores como los exteriores.

La construcción se distribuye en dos plantas y, aunque las habitaciones de Melendi, Julia y sus hijos permanecen prácticamente fuera de las imágenes que comparte la familia, sí se han podido conocer algunas de las estancias principales. El resultado mantiene una misma línea decorativa: espacios luminosos, colores claros y una estética contemporánea que apuesta por no recargar los ambientes.

Una fachada en blanco y negro

Desde el exterior, la vivienda sigue una estética moderna y minimalista. La fachada combina principalmente el blanco y el negro, dos tonos que también ayudan a definir la imagen sofisticada de la construcción. El suelo de piedra blanca refuerza todavía más esa sensación y contrasta con las líneas oscuras de determinados elementos de la fachada.

Julia Nakamatsu ha mostrado en varias ocasiones este espacio en sus redes sociales, especialmente en fotografías y vídeos en los que aparece posando frente a la vivienda.

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El minimalismo también domina el interior

Al entrar en la casa, el blanco continúa siendo uno de los grandes protagonistas. La decoración se mueve entre los tonos crudos, arena, grises y blancos, una paleta que consigue potenciar todavía más la sensación de amplitud de las estancias.

Las grandes cristaleras son otro de los elementos destacados. La luz natural entra en diferentes zonas de la vivienda y conecta visualmente el interior con las áreas ajardinadas. A esta base neutra se suman detalles de madera en techos y mobiliario, que aportan calidez sin romper con la estética minimalista.

En algunas de las estancias que Julia ha mostrado también aparecen alfombras en tonos similares a los de la decoración y grandes sillones de piel.

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Mármol y madera en los baños

Aunque los dormitorios siguen formando parte de la parcela más privada de la familia, uno de los baños de la vivienda sí ha podido verse a través de las publicaciones de Julia. En él vuelve a repetirse la combinación de materiales presente en el resto de la casa.

El mármol aporta el punto más sofisticado, mientras que la madera introduce un acabado más cálido. La decoración evita los elementos innecesarios y mantiene la misma apuesta por las líneas sencillas y los tonos naturales que encontramos en las zonas principales de la vivienda.

Un jardín de 4.000 metros con piscina

Si el interior destaca por sus grandes dimensiones, el exterior no se queda atrás. La parcela de 4.000 metros permite disponer de diferentes zonas ajardinadas y espacios destinados al ocio y al deporte. El jardín es, además, uno de los lugares que más aparece en las publicaciones de Julia, especialmente porque es una de las zonas que aprovecha para practicar deporte.

Entre toda esta extensión verde destaca la piscina, uno de los grandes atractivos de la propiedad. De grandes dimensiones y con dos niveles, está diseñada también para adaptarse a los más pequeños de la familia. Su ubicación permite disfrutar de una panorámica abierta hacia el jardín y convierte esta zona exterior en uno de los espacios más utilizados de la vivienda durante los meses de calor.