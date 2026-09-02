La casa de Blanca Suárez en Madrid tiene tres plantas, una terraza llena de plantas y es ‘pet friendly’

La casa de Blanca Suárez en Madrid es mucho más que el escenario de algunas de sus publicaciones en redes sociales. La actriz ha convertido su vivienda en un refugio luminoso y acogedor donde la decoración está pensada para disfrutar, descansar y, sobre todo, sentirse en casa. Situada en el barrio de Salamanca y distribuida en tres plantas, la vivienda apuesta por los tonos neutros, la madera, las fibras naturales y una cuidada selección de piezas que consiguen que el conjunto resulte elegante sin perder calidez. Grandes ventanales, espacios conectados con el exterior, una terraza rodeada de vegetación y rincones especialmente pensados para compartir con sus animales completan una casa en la que el diseño convive con la vida cotidiana.

Un salón amplio y lleno de luz

Una de las primeras cosas que llama la atención al entrar en casa de Blanca Suárez es la cantidad de luz natural. Las grandes ventanas de la planta baja conectan el interior con la terraza y hacen que el salón parezca todavía más amplio.

La decoración parte de una base de colores claros, principalmente blancos, beige y tonos empolvados. El sofá Create, en color claro, ocupa buena parte del salón y está acompañado por cojines de terciopelo en tonos suaves. Frente a él, varias butacas aportan contraste: entre ellas, las Java, de madera de olmo negro y ratán natural, y otra en rosa empolvado.

La actriz también cuenta con un pequeño rincón de lectura, con libros, jarrones y algunos objetos decorativos. Las velas y los ambientadores tienen igualmente bastante presencia en la vivienda.

Pero, si hay un elemento que deja claro que esta es una casa para vivir, son sus animales. Pistacho, el perro de Blanca, aparece habitualmente en las imágenes de la vivienda y se ha convertido en uno de sus habitantes más reconocibles.

Un comedor con una lámpara muy especial

El comedor mantiene la misma estética y está formado por una mesa de madera rodeada de sillas Step en color gris, con tapizado, brazos y patas metálicas.

Sobre la mesa destaca una de las piezas más llamativas de la estancia: la lámpara Wild. Está realizada en ratán y formada por diez pantallas móviles que se unen entre sí. Su diseño hace que, además de iluminar, tenga bastante peso dentro de la decoración.

Una cocina blanca con isla de mármol

La cocina continúa con la apuesta por los colores claros. Blanca y de líneas sencillas, cuenta con una isla central de mármol de dos niveles que funciona también como zona para comer.

En la isla se encuentra la zona de cocción, acompañada por una campana suspendida. La distribución permite que la cocina esté conectada con el resto de la planta y no quede como una estancia completamente independiente.

Además, la vivienda cuenta con acceso a un pequeño espacio exterior decorado con plantas, un detalle que se repite en diferentes zonas de la casa.

Un dormitorio sencillo

El dormitorio de Blanca Suárez mantiene el estilo del resto de la vivienda, aunque con una decoración todavía más sencilla. La cama doble, vestida con ropa de cama blanca, es la pieza principal.

Uno de los elementos que más destaca es un gran espejo de pared, mientras que los textiles claros mantienen la sensación de luminosidad.

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Una puerta secreta en el baño

Uno de los detalles más curiosos de la vivienda es el acceso al baño. Blanca Suárez mostró parte de su casa durante una entrevista en El Hormiguero y enseñó una pared de madera que escondía la puerta del baño.

La solución hace que la entrada pase prácticamente desapercibida y quede integrada en la decoración. La madera vuelve a aparecer aquí como uno de los materiales principales de la vivienda.

Un jardín lleno de plantas

El exterior es uno de los grandes atractivos de la casa. La terraza cuenta con una zona ajardinada en la que predominan las plantas de gran tamaño, creando un espacio muy verde en plena ciudad.

Una gran mesa de madera ocupa buena parte de la terraza, acompañada por sillas de madera envejecida. También hay plantas colocadas en diferentes alturas y zonas, lo que consigue que el jardín tenga un aspecto frondoso.