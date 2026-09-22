Disney Plus va a tener anuncios en todos sus planes: pagar ya no evitará la publicidad

Netflix abrió la veda a finales de 2022 y ahora, Disney Plus acaba de lanzar un preocupante precedente para los suscriptores: ninguno de sus planes de visionado estará exento de publicidad. Sí, no es una confusión. La transformación más reciente en las políticas de la plataforma estipula que cualquiera de las ofertas, ya sea el propio plan estándar con anuncios o el premium, podrá desde este instante contener inclusiones comerciales.

Eso sí, existen matices. En la oferta básica, las interrupciones comerciales pueden llegar antes, durante y después. En cambio, en los planes estándar (sin anuncios) y el prémium, los espectadores no verán detenidas sus series, largometrajes o documentales una vez comenzados. Pero sí podrán sufrir la aparición de marcas comerciales al principio o al final de los capítulos o de las películas. Como en todo lo relativo a un mercado tan cambiante, si el método funciona para hacer más estables los modelos de negocio de catálogos inabarcables, el peligro real de ver replicada la táctica en sus principales competidoras parece claro. Un síntoma añadido que parece irradiar ya lo inevitable: el streaming abandonó hace tiempo la idea original que enamoró al público, sentenciando casi por completo el mercado físico.

Disney Plus actualiza su política de publicidad: anuncios para todos

No sabemos muy bien cómo reaccionarán los clientes. Para muchos, el pago extra que suponían las dos opciones fuera de la oferta más económica tenía que ver con evitar la interrupción total de los anuncios.

La comunicación de la noticia no se remite únicamente a una nota de prensa o a un mail. Disney lo anuncia en su web, explicando las razones que siguen justificando los cambios de modalidad. En el portal, la casa del ratón informa que los planes que hasta este momento quedaban libres de los anuncios, ahora recibirán material promocional limitado, clips y tráilers relacionados con productos y servicios de la marca.

Esto no es todo. Desde la empresa que dirige Josh D’Amaro vislumbran la posibilidad de tener contenido patrocinado o procedente de otras marcas. Los directos y eventos especiales, también podrán introducir mensajes comerciales y pausas publicitarias.

Las ventajas del plan estándar (sin publicidad) y el prémium

A pesar de la polémica decisión, la oferta estándar sin anuncios y el paquete prémium siguen teniendo ventajas sustanciales respecto al plan básico:

Plan estándar (sin publicidad): Permite realizar descargas y eliminar las interrupciones publicitarias (durante los capítulos).

(sin publicidad): Permite realizar descargas y eliminar las interrupciones publicitarias (durante los capítulos). Plan prémium: Resolución 4K, sonido Dolby Atmos y poder ver hasta cuatro pantallas simultáneas.

El «modo Junior» se libra (de momento)

Fall hard for September. 🍂 This lineup and so much more, streaming on Disney+. pic.twitter.com/uArzoHg0Xu — Disney+ (@DisneyPlus) September 1, 2026

La única excepción de esta vorágine de «publicidad total» es el «Modo Júnior» (los perfiles infantiles con restricciones de edad), en los que Disney promete que no mostrará ningún tipo de publicidad durante la reproducción.

Por supuesto, la major informa sobre la imposibilidad de avanzar rápido o de saltarse estos contenidos promocionales.