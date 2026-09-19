‘Shogun 2’: historia, reparto, fecha de estreno y todo lo que sabemos de la esperada serie de Disney Plus

Han pasado ya dos años desde que Shôgun, la serie creada por Justin Marks y Rachel Kondo, irrumpió en el streaming con la épica del mejor audiovisual de aventuras. Y ahora, por fin, después de seis meses de rodaje, la segunda temporada ha terminado un titánico rodaje que, según cuentan, nos mostrará una historia más oscura y con una escala ambiciosa de grandes batallas militares. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar realmente del seguimiento de la adaptación de la novela de James Clavell? ¿Quién regresa del reparto? ¿Cuándo se estrenará? ¿Habrá una tercera temporada?

En su concepción, Shôgun estaba pensada como una miniserie cerrada. De hecho, los acontecimientos de sus 10 episodios narran el contenido de la novela de Clavell de principio a fin. Sin embargo, tras el éxito crítico y comercial, la cadena FX decidió cambiar sus planes. La primera temporada fue el estreno de ficción más visto a nivel mundial, acumulando 9 millones de visualizaciones en sus primeros seis días de emisión en Disney Plus, Hulu y Star +. Aunque si este no fue suficiente motivo para firmar una continuación, su paso glorioso por el circuito de premios hizo el resto. Shôgun terminó llevándose 5 premios Emmy y 4 Globos de Oro, alzándose en sendas competencias con la consideración a la mejor serie dramática.

‘Shôgun’: un salto temporal de una década

Al terminar el material de Clavell, los guionistas de Shôgun han creado una historia nueva en la que los personajes y la historia tendrán un salto temporal de 10 años.

En entrevistas anteriores, Marks definió la segunda temporada como una trama bélica, pero también como «romance hermoso, arrollador y completamente inesperado».

Aparte de batallas épicas, la secuela explorará la consolidación del shogunato de Toranaga y el coste humano de la guerra. Además, indagará el papel de las mujeres en el Japón feudal.

La serie volverá a tener 10 capítulos y volverá a contar con Hiroyuki Sanada (Yoshii Toranaga) y Cosmo Jarvis (John Blackthorne). Entre las nuevas incorporaciones, destaca la presencia de varios intérpretes nipones, como Jun Kunimura, Asami Mizukawa, Masataka Kubota, Takaaki Enoki y Rick Kumazawa, entre otros.

¿Cuándo se estrenará?

A pesar de haber finalizado su grabación hace escasos días, la segunda temporada de Shôgun vuelve a precisar de un gran despliegue en el trabajo de postproducción.

No existe una fecha de estreno oficial, pero lo lógico será que no la podamos ver hasta por lo menos mediados de 2027. Aunque quizás desde FX y Disney quieren lanzarla directamente el próximo mercado veraniego.

¿Habrá otra temporada?

FX y la casa del ratón renovaron Shôgun por otra temporadas más. Así que el final de esta trama que retrata el país nipón del siglo XVII pondrá su punto y final en una tercera ronda de episodios que servirá como colofón dramático.