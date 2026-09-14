Los 5 estrenos que llegan esta semana a Movistar Plus: una joya de la animación europea, dramas familiares y la última comedia de Berto Romero

Ya estamos en pleno ecuador de septiembre y, con la rutina asentada en la mayoría de los hogares, el cine y las series vuelven a convertirse en un refugio de ocio repleto de estímulos. Así, mientras los espectadores esperan con ansia el estreno en cines de apuestas como Resident Evil (18 de septiembre) o La bola negra (día 25), Movistar Plus ha preparado esta semana toda una colección de historias, de las cuales, hemos hecho una selección de 5 películas variadas e imprescindibles. Estas van de la animación más preciosista al humor incorregible de la nueva cinta de Berto Romero con Judith Martin a las órdenes de Carlo Padial:

Los 5 mejores estrenos que llegan esta semana a Movistar Plus

1. ‘Little Amélie’

Estuvo nominada al Oscar al mejor largometraje de animación y, aunque perdió ante el imparable fenómeno de Las guerreras k-pop, Little Amélie fue uno de los trabajos europeos mejor valorados del año cinematográfico. La colorida y bella apuesta de Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang representa un carrusel tierno sobre la niñez y el descubrimiento de un mundo que se abre de par en par a cada nuevo paso de la pequeña Amélie.

Fecha de estreno: Lunes, 14 de septiembre

2. ‘La chica del coro’

Producción eslovena que nos pone en la piel de Lucía, una joven de 16 años que entra en el coro de un colegio católico. Allí, entabla amistad con una alumna popular y termina fascinada por uno de los obreros que restauran uno de los edificios en los que el grupo realiza sus ensayos. Lucía vivirá una especie de liberación en medio de un entorno desconocido, donde su propia e incipiente sexualidad se despertará para poner en cuestión los valores y las creencias que había tenido hasta ese momento.

Fecha de estreno: Martes, 15 de septiembre

3. ‘Un hijo’

Nacho La Casa debuta en la dirección en solitario con un drama familiar que adapta la novela homónima de Alejandro Palomas. En esta historia, María (Macarena García), una psicóloga escolar de poca experiencia, intuye que algo no anda bien con un niño de 8 años que acaba de llegar al centro. Para averiguar la verdad, deberá descifrar el significado de los dibujos del pequeño y contrarrestar la intransigente postura de su padre (Hugo Silva).

Fecha de estreno: Miércoles, 16 de septiembre

4. ‘Después de Kim’

Han pasado casi 15 años desde que la cineasta Ángeles González-Sinde dejó de ser ministra de cultura, recuperando hace relativamente poco su fijación por contar historias en el audiovisual. En esta ocasión, la madrileña adapta su propia novela, Después de Kim, un drama en el que dos divorciados distanciados deben viajar a España después de recibir la noticia del fallecimiento de su hija. Es entonces cuando descubren que tienen un nieto en paradero desconocido.

Fecha de estreno: Jueves, 17 de septiembre

5. ‘Pizza Movies’

Después de Algo muy gordo (2017) y la serie Doctor Portuondo (2021), Carlo Padial vuelve a reunirse con Berto Romero para regalarnos Pizza Movies, una comedia romántica en la que una periodista cultural y crítica de cine (Judit Martín) y su marido (Romero) lo dejan todo para montar un negocio: una pizzería con temática de cine.