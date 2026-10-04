La rutina diaria de Demi Moore para mantenerse joven a los 63 años: «Ponemos tres cosas por las que estamos agradecidas, tres retos o miedos y una cualidad o afirmación»

Demi Moore ha aprendido a mirar el paso del tiempo desde una perspectiva diferente. La actriz estadounidense no habla de la edad como algo que deba combatirse, sino como una etapa que merece ser vivida con atención y con el mayor bienestar posible. En su día a día hay ejercicio, meditación, cuidado de la piel y, sobre todo, una apuesta decidida por las relaciones personales.

Hay una costumbre que ocupa un lugar especialmente importante. Moore y su grupo de amigas mantienen un pequeño ritual que les permite compartir tanto las cosas buenas como aquello que les preocupa. «Ponemos tres cosas por las que estamos agradecidas, tres retos o miedos y una cualidad», explica la intérprete en Harper’s Bazaar.

La fórmula puede parecer sencilla, pero para Demi Moore tiene un significado que va mucho más allá de una lista diaria. Le permite reconocer aquello que valora, hablar abiertamente de sus dificultades y escuchar también las experiencias de las mujeres que forman parte de su círculo más cercano.

El grupo de amigas de Demi Moore

La particularidad del ejercicio que hemos mencionado está en que no obliga a buscar únicamente pensamientos positivos. Las tres cosas por las que cada una está agradecida conviven con tres retos o temores que forman parte de su presente. Al final, cada participante añade una cualidad o una afirmación personal.

Ese último paso completa una rutina que, según explica la actriz, le permite sentirse conocida por sus amigas y conocerlas mejor a ellas. No se trata de ocultar las inseguridades para mantener una visión optimista de la vida, sino de aceptar que la preocupación también forma parte de la experiencia.

«Mi comunidad de mujeres es esencial para mí», ha asegurado Demi Moore. La amistad, en su caso, no funciona únicamente como un espacio para hablar de asuntos personales. También existe una dimensión mucho más sencilla: compartir tiempo, divertirse y disfrutar de la compañía de otras personas.

La importancia de la meditación

Entre los hábitos que practica Demi Moore se encuentra la meditación. Lo hace antes de acostarse, aunque también busca momentos durante el día, incluso cuando se encuentra de viaje. No necesita necesariamente dedicar largos periodos a esta práctica. Según explica, cinco minutos pueden ser suficientes para detenerse, recuperar la calma y volver a conectar consigo misma.

La meditación forma parte de una filosofía más amplia en la que la actriz concede importancia a estar presente. Moore trata de evitar que su atención se disperse constantemente entre distintas tareas y busca concentrarse en aquello que está haciendo en cada momento.

Para ella, esa capacidad de estar presente tiene relación con una vida más equilibrada. No se trata únicamente de descansar o desconectar. Lo importante es prestar atención y aprender lo máximo posible.

A esta rutina añade también ejercicio físico habitual, otro de los pilares que forman parte de su manera de cuidarse. En conjunto, son hábitos que la actriz ha integrado en su vida y que mantiene con una idea clara: la regularidad tiene más valor que perseguir constantemente una nueva fórmula.

Una rutina de belleza sin excesos

Demi Moore ha explicado que su madre le enseñó desde pequeña la importancia de limpiar e hidratar la piel, dos pasos que ha mantenido a lo largo de los años.

Con la experiencia, asegura haber descubierto que cuanto más sencilla es una rutina, más fácil resulta mantenerla. En lugar de acumular productos o multiplicar los pasos, la actriz apuesta por una fórmula que pueda incorporar con regularidad.

Para ella, la constancia es más importante que la cantidad. Una idea que también aplica al resto de sus hábitos y que encaja con su manera de entender el bienestar. La actriz no presenta estas prácticas como un método capaz de detener el envejecimiento. Su planteamiento es más sencillo: cuidar determinados aspectos de la vida puede ayudar a sentirse mejor en el presente.

Una mirada diferente sobre la longevidad

La protagonista de La sustancia afirma que la longevidad no debería reducirse a acumular años. «La longevidad tiene que ver realmente con la calidad de vida. No queremos simplemente vivir más», afirma.

Esta frase resume una concepción en la que el bienestar tiene más importancia que la lucha contra el calendario. Dormir adecuadamente, moverse, meditar, cuidar las amistades y mantener determinadas rutinas forman parte de una forma de vida que pretende preservar la calidad de cada etapa.

También hay espacio para aceptar los miedos y las incertidumbres. Precisamente por eso resulta significativa la práctica que comparte con sus amigas: junto a los motivos de agradecimiento aparecen también los retos y aquello que todavía genera inquietud.

A los 63 años, la actriz parece interesada en algo más complejo que conservar una determinada apariencia. Su rutina gira alrededor de sentirse bien, mantener la curiosidad y prestar atención a lo que ocurre en cada momento. Envejecer, desde esa perspectiva, no es únicamente sumar años, sino aprender a vivirlos con mayor conciencia.