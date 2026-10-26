Luis Fernández-Vega Sanz, el médico que ha operado a Felipe VI y mantiene un estrecho vínculo con la Familia Real: quién es y dónde trabaja

Aprovechando su estancia en Oviedo con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, el Rey Felipe VI se ha sometido a una operación de cataratas en el ojo izquierdo en el prestigioso Instituto Oftalmológico Fernández-Vega Sanz. Una intervención que se ha llevado a cabo con una máxima discreción y que, tras salir a la luz, como no podía ser de otra manera, ha despertado un gran interés. El encargado de operar al monarca ha sido el doctor Luis Fernández-Vega Sanz, director del citado centro, quien ha confirmado que todo «se desarrolló satisfactoriamente» y que, además, durante el procedimiento, se pudieron corregir otros problemas de visión que padecía el Rey, como la miopía, la presbicia y el astigmatismo.

Pero, ¿quién es el médico al que Felipe VI ha confiado su salud ocular? Detrás de esta intervención, se encuentra uno de los nombres más reconocidos de la oftalmología española, un especialista de prestigio cuya trayectoria profesional está estrechamente ligada a la Familia Real. Nació en Oviedo en 1954 y se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en 1975. En 1977 se especializó en Oftalmología y desde 1982 es catedrático de esta especialidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.

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Completó su formación con diversas estancias en el extranjero, habiendo tenido la oportunidad de trabajar con el Dr. Ramón Castroviejo y, cuando regresó a España, ejerció como jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Central de Asturias entre 1983 y 2022. Por otro lado, ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR), de la cual es actualmente presidente de honor, así como presidente de la Sociedad Española de Oftalmología (2011-2015). Así mismo, fue presidente de la Comisión Nacional de la especialidad entre 2013 y 2020.

Cabe destacar que forma parte del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias y es miembro del Jurado del Premio de Investigación Científica y Técnica. Y tal vez gracias a su cercanía con esta institución, la Familia Real ha confiado en varias ocasiones su salud en sus manos. Y es que antes de operar al Rey Felipe este sábado, 24 de octubre, hizo lo mismo con María de las Mercedes de Borbón, madre de Juan Carlos I y, por consiguiente, abuela paterna del actual Jefe de Estado.

A día de hoy, continúa al frente del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega Sanz y, a sus 72 años, no tiene pensamientos de jubilarse. «Mientras esté bien, de cabeza y de manos, yo no quiero jubilarme porque hago lo que me gusta. Si después la salud en su momento me pone en otro sitio, pues eso ya no podré evitarlo», expresó en una entrevista concedida a El Correo el pasado mes de agosto. A pesar de ello, en esta misma publicación, confesó que el relevo lo tenía preparado. «Tengo dos hijos y los dos son oftalmólogos. Álvaro, mi primo, tiene otros dos hijos y también son oftalmólogos. Están trabajando aquí con nosotros en la quinta generación y a todos les hemos inculcado el cariño a Oviedo, el cariño a Asturias y el cariño para que sigan aquí y que no se vayan a otros sitios. Están todos muy bien formados», contaba.