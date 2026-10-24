El Rey Felipe VI, operado de cataratas en Oviedo

El Rey Felipe VI ha sido operado de cataratas en el ojo izquierdo este sábado por la noche en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. La intervención ha tenido lugar sobre las 21:30 horas, ha durado aproximadamente media hora y ha transcurrido sin incidencias, según ha informado la Casa Real.

La operación es de carácter rutinario. El monarca permanecerá en el centro oftalmológico, donde pasará la noche, tras los tres días de visita de los Reyes y sus hijas a Asturias con motivo de los Premios Princesa de Asturias.

La visita de la Familia Real a Asturias

Este mismo sábado, Felipe VI se ha trasladado a Llanes junto a la Reina Letizia, la Princesa de Asturias, Leonor, y la Infanta Sofía para entregar el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. El reconocimiento que concede la Fundación Princesa de Asturias ha recaído este año en la Cofradía de Pescadores Santa Ana.

La Familia Real ha llegado al mediodía a las inmediaciones de la playa del Sablón, donde ha saludado a las autoridades y a los representantes de la cofradía. Durante el recorrido, los Reyes y sus hijas se han detenido a conversar con los asistentes, firmar y hacerse fotografías.

La visita llega un día después de la entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo, presidida por los Reyes y con la presencia de la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.