El Rey Felipe VI sale de la clínica tras su operación de cataratas en Oviedo: «¡Muy bien, bien, gracias!»

El Rey Felipe VI ha abandonado este domingo a las 09:55 horas el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, donde fue operado de cataratas en el ojo izquierdo el sábado por la noche. Ha salido a pie, sonriente y con gafas de sol, y ha asegurado que se encuentra bien antes de emprender el regreso a Madrid.

«¡Muy bien, bien, gracias!», ha respondido el monarca a los periodistas que le han preguntado cómo había ido la intervención. El monarca ha señalado sus gafas de sol y después ha subido al coche que le esperaba a las puertas del centro.

Felipe VI mantiene su agenda oficial y este lunes, a las 18:00 horas, presidirá la apertura del curso académico de las Reales Academias en Madrid. Dentro de una semana se someterá a una revisión.

La operación comenzó sobre las 21:30 horas del sábado, duró aproximadamente media hora y transcurrió sin incidencias. El Rey pasó la noche en la clínica porque la intervención terminó tarde: «Se quedó a dormir aquí para no marcharse a un hotel», ha explicado el oftalmólogo Luis Fernández-Vega.

Horas antes, el monarca había visitado Llanes junto a la Reina Letizia, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía para entregar el premio al Pueblo Ejemplar 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. La Familia Real ha pasado tres días en Asturias con motivo de los Premios Princesa de Asturias.

Una operación «perfecta»

El médico Fernández-Vega ha asegurado que la intervención ha sido «perfecta» y la recuperación será rápida. El Rey tendrá que ponerse gotas y evitar esfuerzos físicos bruscos durante unos días. «Y el resto, vida normal», ha resumido el especialista.

También deberá llevar gafas de sol para protegerse «y para que se acuerde de que está recién operado». El médico ha confirmado que podrá cumplir sus compromisos porque «no hay nada que se lo impida» y que su visión mejorará progresivamente.

El monarca presentaba una catarata «ya considerable» en el ojo izquierdo. Durante la operación, los médicos han sustituido el cristalino por una lente artificial que también corrige la miopía, la presbicia y el astigmatismo. En ese ojo ya no necesitará gafas de cerca ni de lejos.

En la intervención han participado cinco personas, entre ellas Luis Fernández-Vega Cueto, hijo del oftalmólogo. Según ha explicado, se ha utilizado láser en la primera parte y ultrasonidos en la fase final. «Fue todo un éxito», ha señalado.

El ojo derecho no necesita por ahora una operación, ya que tiene «poca catarata». Los médicos esperarán para comprobar su evolución.

Sobre la edad de Felipe VI, de 58 años, Fernández-Vega ha aclarado que es frecuente intervenir a pacientes de esa franja. «Todas las semanas operamos bastantes cataratas de personas de alrededor de 60 años. O sea que no es una cosa infrecuente», ha indicado.

El oftalmólogo ha realizado más de 35.000 operaciones de cataratas. Entre ellas figura la de María de las Mercedes de Borbón, abuela del Rey, a quien intervino hace aproximadamente 30 años. El centro también ha atendido a alguna de las hermanas del monarca y a otros familiares.