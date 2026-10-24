La sabia reflexión de Patty Smith en los Premios Princesa de Asturias:»Somos el mundo que nos rodea, podemos ser la revolución de la Tierra»

La música, la cultura y el compromiso social se dieron cita este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026. La princesa Leonor fue la encargada de entregar los galardones a los premiados de esta edición, entre los que se encontraba Patti Smith, reconocida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes por una trayectoria que ha marcado la música y la literatura durante más de cinco décadas.

La artista estadounidense, considerada una de las grandes figuras del punk y autora de canciones tan emblemáticas como People Have the Power y Because the Night, aprovechó su intervención para compartir una reflexión sobre la unidad, la responsabilidad colectiva y la capacidad de las personas para contribuir a construir un mundo mejor.

Patti Smith reivindica el poder de las personas para cambiar el mundo

«Somos el mundo que nos rodea, podemos ser la revolución de la Tierra». Con estas palabras, Patti Smith lanzó uno de los mensajes más destacados de la ceremonia. La cantante defendió que los cambios no dependen únicamente de quienes ocupan posiciones de poder, sino también de la capacidad de las personas para unirse y actuar de forma colectiva.

Su reflexión invita a entender que no somos ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor. Formamos parte de esa realidad y contribuimos a construirla con nuestras decisiones y acciones. Desde esta perspectiva, los problemas sociales y medioambientales no son responsabilidad exclusiva de los gobiernos o las instituciones, sino que requieren también el compromiso de la ciudadanía.

Cuando habla de convertirse en «la revolución de la Tierra», Smith transmite un mensaje de esperanza: la posibilidad de impulsar cambios profundos a través de la solidaridad, la conciencia y la acción compartida. Una idea que resume buena parte de su trayectoria artística y de su compromiso social.

Un mensaje ligado a una de sus canciones más emblemáticas

Las palabras de Patti Smith conectan con People Have the Power, uno de sus temas más conocidos, convertido en un himno sobre la capacidad de la ciudadanía para transformar la realidad. La canción defiende precisamente que la unión de las personas puede abrir el camino hacia un mundo mejor.

La artista también aprovechó la ceremonia para reivindicar la importancia de seguir creando y ofreciendo esperanza a las nuevas generaciones. Como broche final, sorprendió a los asistentes al interpretar a capela un fragmento de Wing, poniendo música a una intervención marcada por la gratitud y la confianza en el futuro.