La Reina Letizia rompe el protocolo en Llanes y bromea con dos periodistas: «¿Por qué te inventas el nombre de tu compañera?»

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar que, pese a su posición institucional, sigue muy conectada con el mundo del periodismo. Durante su visita a Llanes con motivo del Premio al Pueblo Ejemplar 2026, la mujer de Felipe VI ha protagonizado una divertida anécdota con dos compañeros de profesión que ha terminado con una carcajada. Una conversación espontánea, lejos de la formalidad habitual de los actos oficiales, en la que también ha habido tiempo para hablar de audiencias y del trabajo de los reporteros.

Los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han recorrido las calles de la localidad asturiana para conocer algunas de sus tradiciones, desde una danza marinera a las puertas de la capilla de Santa Ana hasta los productos de la artesanía local. En mitad de este recorrido, doña Letizia se ha detenido a charlar con dos periodistas locales que cubrían la visita. Lo que parecía una conversación más ha acabado convirtiéndose en uno de los momentos más distendidos de la jornada.

La confusión que ha desatado las risas de la reina Letizia

La escena ha comenzado cuando la Reina se ha interesado por el nombre de la compañera del reportero de TPA Noticias. El periodista, quizá pendiente de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ha respondido con un comentario sobre la danza que acababan de presenciar: «Letizia, el baile ha sido espectacular».

La respuesta ha llevado a doña Letizia a insistir en su pregunta: «Que digo que cómo se llama tu compañera». El reportero le ha dado entonces el nombre de Jennifer, aunque la conversación ha terminado revelando que su compañera se llamaba Nuria. La confusión ha provocado la reacción más divertida de la Reina, que no ha podido contener la risa: «¡Que se llama Nuria! ¿Por qué te inventas el nombre de tu compañera?».

Un intercambio que ha dejado ver el lado más espontáneo de la monarca, que conoce de primera mano la dinámica de una cobertura periodística y no ha dudado en bromear con sus antiguos compañeros de profesión. Antes de convertirse en Reina, Letizia desarrolló una larga trayectoria en los medios de comunicación, una etapa que sigue muy presente cuando se encuentra con periodistas en actos públicos.

Momentazo en la retransmisión del Pueblo Ejemplar de Asturias en @TPAnoticias. La reina Letizia se interesa por los compañeros de TPA y celebra el récord de audiencia de los Premios Princesa de Asturias en la cadena autonómica (22,9%): «Eso es lo que hay que hacer». https://t.co/lSScTvcnK2 — Carlos Sobrín (@CGSobrin) October 24, 2026

Letizia pregunta por las audiencias de los Premios Princesa de Asturias

La conversación no se ha quedado en la anécdota del nombre. La Reina también ha querido saber cómo estaba transcurriendo la jornada y qué habían contado los reporteros durante la cobertura de los Premios Princesa de Asturias 2026, celebrados el día anterior. Ante la respuesta del periodista, doña Letizia ha vuelto a insistir, entre risas: «Pero vamos a ver una cosa… ¿Qué contasteis ayer?». El reportero le ha explicado que, después de cubrir la ceremonia en Oviedo, se habían desplazado hasta Llanes y le ha trasladado un dato que ha llamado su atención: habían alcanzado un 22,9 % de cuota de pantalla. La reacción de la Reina Letizia ha sido breve, pero contundente: «Eso es lo que hay que hacer». Una frase con la que ha cerrado una conversación que ha mezclado trabajo, complicidad y humor en plena visita institucional.

Mientras tanto, Felipe VI, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han continuado su recorrido por Llanes hasta llegar al puerto pesquero de la localidad. La jornada tiene como protagonista a la Cofradía de Pescadores de Santa Ana, distinguida con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, pero ha dejado también una escena más informal en la que la Reina ha cambiado, por unos segundos, el protocolo por una charla entre compañeros.