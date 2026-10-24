La Reina Letizia no se complica y apuesta por la sencillez en el Premio al Pueblo Ejemplar 2026: gabardina de estreno, vaqueros y un jersey de punto

Hace unas horas, la Familia Real presidía uno de los galardones más importantes de nuestro país: los Premios Princesa de Asturias. Después de esta cita, llega otro de los actos de referencia de la agenda real en Asturias: el Premio al Pueblo Ejemplar 2026, que este año tiene a Llanes como protagonista. Para esta jornada, la Reina Letizia ha dejado atrás el estilismo más formal de la ceremonia y ha apostado por un conjunto mucho más liviano, adaptado al día a día y que demuestra que no siempre hace falta recurrir a grandes diseños para acertar con un look.

La Cofradía de Pescadores Santa Ana es la encargada de recibir este año el galardón de Pueblo Ejemplar de manos de la princesa de Asturias. Una entidad que conserva la tradición pesquera y marinera de Asturias y cuyos orígenes se remontan a la Cofradía de Mareantes de San Nicolás, constituida en torno a 1350 y confirmada posteriormente por los Reyes Católicos. Una visita en la que la reina Letizia ha vuelto a demostrar que sabe adaptar su vestuario a cada ocasión. Analizamos su estilismo.

Lo que más destaca del look de la monarca es la ausencia de grandes artificios. Si en los Premios Princesa de Asturias la elegancia y el protocolo marcaron la pauta, en Llanes ha optado por un perfil mucho más discreto, con prendas básicas y cómodas que encajan perfectamente con una jornada al aire libre. La protagonista del conjunto es una gabardina oversize e impermeable en azul marino, una elección práctica para esta visita y que aporta estructura al estilismo sin hacerlo demasiado formal. Debajo, Letizia ha elegido un jersey de punto fino en tono beige, que combina con una camisa blanca básica. Dos prendas que funcionan por su sencillez y que mantienen esa línea clásica que suele caracterizar el armario de la Reina.

Para completar el conjunto, ha recurrido a unos vaqueros, dejando a un lado las prendas más sofisticadas y apostando por una combinación que cualquiera puede adaptar a su propio armario. Un estilismo sin grandes complicaciones, en el que la gabardina se lleva todo el protagonismo y los tonos neutros ayudan a mantener la coherencia del conjunto sin llamar demasiado la atención.

La llegada de la Familia Real a Llanes se ha producido a media mañana, en una jornada en la que la princesa Leonor entrega el reconocimiento a la Cofradía de Pescadores Santa Ana. Un acto que vuelve a poner el foco en Asturias y en sus tradiciones, pero que también deja una nueva elección de estilo de la reina Letizia.