De 2025 a 2026: así han evolucionado los looks de la Familia Real en los Premios Princesa de Asturias, ¿cuál es tu favorito?

Llega una de las citas más esperadas del calendario social de nuestro país: los Premios Princesa de Asturias, que cada año convierten a Oviedo en el epicentro de la actualidad institucional y de las tendencias. La Familia Real vuelve a acaparar todas las miradas y, más allá de la relevancia de la ceremonia, sus estilismos se convierten en uno de los grandes focos de atención. Esta edición, además, tiene un significado especial para la princesa Leonor, que continúa ganando protagonismo en unos premios que llevan su nombre y que, poco a poco, está llamada a presidir en solitario.

Como es habitual, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y el rey Felipe VI han cuidado al detalle sus elecciones para una ocasión marcada por la elegancia y el protocolo. Pero la moda también permite observar cómo evolucionan sus preferencias y cómo cada miembro de la familia adapta su imagen a los distintos actos de la jornada. Por eso, en COOL queremos poner frente a frente los looks de la Familia Real en las ediciones de 2025 y 2026. ¿Qué estilismos han dejado una huella más especial? ¿Quién ha acertado con su elección y qué detalles marcan la diferencia de un año a otro? Ahora es tu turno de decidirlo.