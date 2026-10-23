La Reina Letizia reinventa el vestido negro de Coco Chanel en los Premios Princesa de Asturias con un giro sostenible

Aunque la agenda oficial de la Reina Letizia está repleta de compromisos de todo tipo, hay citas en las que la esposa del Rey Felipe VI se siente especialmente cómoda. Es el caso de los Premios Princesa de Asturias, una de las grandes citas del calendario de la Familia Real y una semana muy especial para doña Letizia, que regresa cada año a Oviedo, la ciudad en la que nació y donde protagonizó su primera imagen pública junto al entonces príncipe Felipe, poco antes de que se anunciara su compromiso matrimonial.

Han pasado más de dos décadas desde aquel momento y la Reina sigue acudiendo a la capital asturiana con la misma ilusión, aunque su papel en esta ceremonia ha ido cambiando con el paso del tiempo. Desde que la princesa Leonor comenzó a participar en los actos de la Fundación Princesa de Asturias, la heredera ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en la gran estrella de una semana en la que comparte focos con sus padres y con su hermana, la infanta Sofía. Las miradas de orgullo de doña Letizia hacia su hija y la manera en la que ha ido cediéndole espacio se han convertido en una de las imágenes más significativas de esta cita.

La Reina Letizia y su apuesta de estilo para los Premios Princesa de Asturias 2026

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que se celebra en el Teatro Campoamor de Oviedo, es también una de las ocasiones más esperadas para analizar el estilo de la Reina Letizia. A lo largo de los años, la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha demostrado que sabe adaptar sus elecciones de moda a cada etapa de su vida y a las circunstancias de cada acto, sin renunciar a la elegancia que caracteriza sus apariciones públicas. En esta edición, doña Letizia ha vuelto a confiar en el negro con un vestido midi de manga larga, silueta depurada y líneas minimalistas confeccionado a medida por las costureras de Zarzuela. Un little black dress que apuesta por la elegancia atemporal y que destaca por la sencillez de su patrón, sin grandes artificios ni adornos superfluos.

Sin embargo, detrás de esta aparente sobriedad se esconde un importante mensaje: el diseño está confeccionado con fibras recicladas de Pyratex, una empresa española especializada en tejidos sostenibles y trazables, con lo que la Reina vuelve a poner el foco en la moda responsable y en el apoyo a la industria nacional. La elección también sigue la línea estilística que ha defendido en las últimas ediciones de los galardones, en las que ha recurrido a diseños sobrios en tonos oscuros, dejando espacio para que la princesa Leonor, gran protagonista de la jornada, acapare las miradas.

La evolución del estilo de la Reina Letizia en Oviedo

A lo largo de las más de dos décadas en las que doña Letizia ha asistido a los Premios Princesa de Asturias, primero como princesa de Asturias consorte y después como Reina, su estilo ha experimentado una notable evolución. Sus elecciones de moda han pasado por distintas etapas, desde los diseños de Felipe Varela que marcaron buena parte de sus primeros años en la Familia Real hasta una mayor diversidad de firmas y propuestas, con nombres como Carolina Herrera, Sybilla o The 2nd Skin Co. presentes en su armario.

En las últimas ediciones, la Reina ha demostrado que sabe sacar partido a su vestidor y recuperar prendas de otras temporadas, una fórmula que le permite dar una segunda vida a algunos de sus diseños y construir estilismos diferentes sin necesidad de estrenar en cada ocasión. Los vestidos de líneas depuradas, las siluetas elegantes y los colores sobrios han tenido un peso importante en sus apariciones en el Teatro Campoamor, aunque sus elecciones también han dejado espacio para propuestas más llamativas.