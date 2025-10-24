La princesa Leonor ha llamado a «confiar en el Estado de derecho frente al abuso del poder». La princesa ha pedido la confianza en «los valores que nos definen y nos guían». «Confiar en ellos es confiar en la libertad frente al miedo, en la justicia frente a la arbitrariedad, en la democracia frente a la intolerancia, en el Estado social de derecho frente al abuso del poder, en los derechos humanos frente a la indiferencia», ha dicho la princesa en la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Leonor ha defendido la necesidad de «cuidar y defender» estos valores durante su discurso, en el que también ha tenido protagonismo la convivencia. «La convivencia no es fácil, pero es el único camino para lograr el progreso compartido», ha dicho la princesa en su séptimo discurso en los premios que este viernes han celebrado 45ª edición en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Leonor ha dirigido un breve homenaje, en «forma de carta», a cada uno de los galardonados, en el que ha destacado sus trabajos y su ejemplo para dar «herramientas» para enfrentar la «complejidad» del mundo que nos rodea. La princesa de Asturias ha querido recordar «los básicos» necesarios para la convivencia en sociedad, entre los que señala «el respeto por quienes piensan» y son diferentes, «la educación», «atender a las personas más vulnerables» y el significado de «tratar bien al prójimo».

En una ceremonia plagada de referencias a la «complejidad» del mundo moderno, con sus diferencias generacionales y la influencia tecnológica, la Leonor ha insistido en que «no hay fórmulas mágicas». «Soy consciente de que a veces las palabras pronunciadas en un atril pueden sonar vacías, pero sé también que no está de más repasar y recordar la naturaleza de las dificultades, pero también de las soluciones», ha dicho la princesa.

Los galardonados en la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias 2025 han sido los siguientes: el filósofo Byung-Chul Han, de Comunicación y Humanidades, el escritor Eduardo Mendoza, de las Letras, el sociólogo y psicólogo estadounidense Douglas Massey, de Ciencias Sociales, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, de las Artes, la tenista Serena Williams, por su ejemplar trayectoria deportiva, de los Deportes, el Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, la bióloga Mary-Claire King, de Investigación científica y Técnica, y el ex presidente del Banco Central Europeo y ex presidente del Consejo de Ministros de Italia Mario Draghi, de la Cooperación Internacional.