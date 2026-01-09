La gira de Romeo Santos y Prince Royce hace parada en Mallorca: 5 de julio en Son Fusteret

La gira de Romeo Santos y Prince Royce hará parada en Mallorca: será el 5 de julio en Son Fusteret. Más tarde que nunca Tour Europa 2026 recorrerá diferentes ciudades españolas y de otros países europeos entre los meses de junio, julio y agosto.

Los mallorquines tendrán la oportunidad de ver en directo una colaboración irrepetible entre dos de las figuras más importantes de la música latina, conocidos como el Rey de la Bachata (Romeo Santos) y el Príncipe de la Bachata (Prince Royce).

La preventa será el próximo jueves 15 de enero a partir de las doce del mediodía.

La gira europea arrancará en Sevilla el 25 de junio, seguirá en Fuengirola el día 26, para continuar en Zaragoza el 3 de julio, Pamplona el 4 de julio, Mallorca el 5 de julio, Barcelona el 11 de julio, Murcia el 13 de julio, Valencia el 24 de julio, Madrid el 25 de julio, A Coruña el 30 de julio, Tenerife el 1 de agosto y Santander el 2 de agosto. También actuarán en Nápoles, París, Colonia, Milán, Londres y La Haya.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SFX EVENTS (@sfxevents)

Los dos artistas interpretarán las bachatas de su disco conjunto, entre las que se incluyen los temas Dardos, Celeste o Lokita por mí, así como sus grandes éxitos en solitario.

Romeo Santos saltó a la fama como líder, vocalista y compositor principal del grupo Aventura, llevando la canción Obsesión a lo más alto de las listas de Billboard Latino y de Europa. Tras varios discos con Aventura, Romeo anunció su separación de la banda para lanzarse como solista en abril de 2011.