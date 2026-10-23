Leonor apuesta por la moda española en los Princesa de Asturias con un vestido burdeos de 590 euros

Un año más, la princesa Leonor ha vuelto a acaparar todas las miradas en los Premios Princesa de Asturias, una de las citas más importantes de la agenda institucional de la Familia Real. Desde su debut en 2019, la heredera al trono no ha faltado a ninguna edición de esta ceremonia, celebrada en el emblemático Teatro Campoamor de Oviedo, donde su presencia genera una enorme expectación. Y es que, más allá de su papel institucional y el discurso que pronuncia, el cual muchos esperan impacientes, su elección estilística se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la jornada.

Poco antes de las 18:30 horas, los Reyes, Felipe VI y Letizia, acompañados de sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, hacían su aparición sobre la emblemática alfombra azul. Un momento muy esperado en el que, una vez más, la primogénita de Sus Majestades ha deslumbrado con un look marcado por la elegancia y la sofisticación, perfecto para una ocasión de estas características.

Este año, la princesa ha apostado por un vestido midi-largo de tono burdeos confeccionado por la firma de moda española Hannibal Laguna. Su precio es de 590 €. Posee un escote redondo y manga corta. El cuerpo es entallado y se ajusta ligeramente a su figura, con una falda evasé de caída fluida y un ligero vuelo que aporta movimiento al diseño. Lo ha combinado con un bolso de mano a juego y un semirecogido que da un gran protagonismo a los largos pendientes que ha escogido.

Este conjunto confirma, una vez más, la evidente evolución estilística de la princesa Leonor, que poco a poco va definiendo una identidad propia. A través de sus elecciones de moda. Sin embargo, hay un terreno en el que prefiere mantenerse fiel a sus preferencias: el calzado. La heredera al trono suele apostar por los clásicos salones de tacón sensato, una fórmula que este año ha vuelto a repetir. Más allá de este detalle, lo cierto es que su aparición en los Premios Princesa de Asturias ha vuelto a consolidarla como todo un referente de estilo, un título que su madre, la Reina Letizia, también posee desde hace años.

No obstante, al mismo tiempo que ha vuelto a ser el centro de todas las miradas por su estilismo (tal y como lleva haciendo varios años), la princesa Leonor ha vivido una edición de los Premios Princesa de Asturias con una novedad muy importante. Y es que por primera vez ha acudido solo junto a su hermana a las audiencias con los premiados. Lo ha hecho esta misma mañana, haciendo realidad las palabras que su padre, el Rey Felipe VI, ya pronunció en su discurso el año pasado: «Me corresponde, creo yo, ir cediéndole ya este espacio, como heredera de la Corona y como presidenta de honor de la Fundación desde hace 11 años», dijo por aquel entonces.

Después de esta ceremonia, la Familia Real se trasladará hasta Llanes, una villa costera asturiana, para hacer entrega a la Cofradía de Pescadores Santa Ana del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. Se trata de una jornada que se basa en reconocer el compromiso con las tradiciones y el trabajo colectivo que tienen los vecinos con los diferentes municipios del principado. El precio está dotado de 40.000 euros y, habitualmente, son los propios vecinos, asociaciones o colectivos o ganadores quienes deciden de forma comunitaria en qué emplearlos.