Leonor apela a mantener el «entusiasmo en tiempos de desencanto social profundo» en su discurso en los Princesa de Asturias

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha apelado a mantener «el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo». La hija del Rey Felipe VI ha señalado la «indignación» y el «escepticismo» que percibe en la actualidad durante su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 celebrada en Oviedo este viernes.

La heredera de la Corona ha destacado algunos de los principales motivos de malestar entre la población, no solo la de España, en la actualidad. Y ha cuestionado una época de «descreimiento y desigualdades, de conflictos, extremismos, populismos, guerras tecnológicas, híbridas, realidades líquidas, realpolitik, amenazas, incertidumbre, todo amplificado además en las redes…, los números macroeconómicos y el coste de la vida…» que impide mantener la confianza y el entusiasmo.

«Cómo digerimos la velocidad y el desencanto, lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa…», se ha preguntado la princesa de Asturias.

Leonor ha señalado el papel de los premiados que, ante «semejante caos», contribuyen a mantener la confianza en la sociedad en un tiempo de esfuerzo y de trabajo callado de muchos, de perseguir la autenticidad frente a lo virtual, «de debatir sobre el valor de la imperfección humana frente a la pretendida perfección de la máquina». En este sentido, ha destacado el papel de los galardonados y cómo contribuyen a mantener la capacidad de asombro, de curiosidad y la necesidad de confiar.

La princesa ha recordado la ceremonia de 1981 («Mi padre va hoy camino de los 60, pero aquella tarde tenía 13 añitos») para hacer referencia a las palabras sobre la esperanza que tuvo María Zambrano al recoger el premio y las ha traído al presente para hablar de las preguntas que se hacen hoy en día los jóvenes.

«¿Son estos tiempos más oscuros que otros anteriores? ¿Tiene sentido venir cada año a Oviedo para agradecer a estas mujeres y estos hombres que se sientan hoy aquí, en este escenario, que tengan una vida y una obra que nos ayuda a confiar?», se ha preguntado la princesa Leonor para asegurar a continuación: «Lo tiene».