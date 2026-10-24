La Reina Letizia resbala en la cubierta de un barco y se cae en la visita a Llanes

La Reina Letizia ha protagonizado un inesperado percance durante la visita de la Familia Real a Llanes con motivo del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. Después de una jornada marcada por la celebración de los Premios Princesa de Asturias, los Reyes y sus hijas han continuado con su agenda en el Principado, donde han recorrido la localidad y se han acercado a algunas de sus tradiciones. Sin embargo, uno de los momentos de la visita ha terminado con la Reina en el suelo tras resbalar al intentar salir de un barco pesquero.

En esta ocasión, el galardón ha recaído en la Cofradía de Pescadores de Santa Ana, una institución con raíces medievales que mantiene viva la tradición marinera de la zona. Según la Casa Real, destaca por «la sostenibilidad, la innovación, la solidaridad, el estudio y la difusión de la cultura pesquera, y la eficiencia en su modelo de gestión». Durante la visita, la Familia Real ha tenido la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de los pescadores y las dificultades de una actividad que cada día obliga a salir al mar.

La Reina Letizia se resbala al salir del barco

Antes de la entrega del galardón y del discurso de la princesa Leonor, los Reyes y sus hijas han subido a una embarcación pesquera para conocer parte de la labor que desempeña la cofradía. El movimiento del barco, condicionado por las aguas del Cantábrico, ha hecho que el recorrido requiriera cierta precaución, especialmente a la hora de abandonarlo. Tras posar para la fotografía oficial, la Reina se disponía a salir de la embarcación con la ayuda de uno de los acompañantes. En ese momento, ha pisado una zona en la que ha perdido el equilibrio, se ha resbalado y ha acabado cayendo, de culo, al suelo. Un percance inesperado que ha interrumpido durante unos instantes el recorrido de la Familia Real por el puerto de Llanes.

La princesa Leonor se encontraba por delante de su madre cuando se ha producido la caída. La infanta Sofía y uno de los acompañantes han ayudado a la Reina a incorporarse para que pudiera continuar con la visita. Pese al incidente, la jornada ha seguido adelante con la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, una cita que vuelve a poner el foco en las tradiciones y el trabajo de las comunidades locales del Principado.