Pedro Sánchez sigue su ‘tour’ de entrevistas en territorio amigo: se cita con Gonzo en ‘Salvados’ el Día de Todos los Santos

Pedro Sánchez volverá a conceder una entrevista en territorio amigo después de su paso por La Revuelta: el presidente del Gobierno se sentará frente a Gonzo en Salvados el próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. LaSexta ha confirmado el encuentro del socialista con Fernando González (Gonzo), una cita que se emitirá en horario de máxima audiencia y que sirve para prolongar una calculada ronda diseñada a la medida de Moncloa.

La fecha elegida para la entrevista de Pedro Sánchez en Salvados no es baladí, ni desde el punto de vista del calendario festivo ni desde el punto de vista anecdótico: se produce, exactamente, diez años después de que el jefe del Ejecutivo se viera con Jordi Évole, en octubre de 2016. En esa ocasión, un Sánchez recién defenestrado de la Secretaría General del PSOE utilizó el programa para prender la mecha de su resurrección política contra el aparato de su propio partido.

Una década después, las circunstancias han cambiado por completo, pero la receta sigue intacta. El líder socialista no acude a Salvados como el aspirante herido que desafía a los poderes fácticos, sino como un mandatario que dosifica sus apariciones públicas y esquiva el escrutinio de los medios más críticos. Tras dejarse ver recientemente en formatos de tono complaciente y afín, la elección de Gonzo para una fecha tan señalada confirma una pauta recurrente: el presidente prefiere los entornos amables, donde el marco ideológico le es favorable y los riesgos dialécticos están calculados, además de tratarse de programas grabados.

Esta nueva parada en laSexta llega pocos días después de su paso por La Revuelta de TVE. El escenario de Broncano se convirtió en un espacio perfecto para difundir el mensaje de Moncloa. La complicidad entre Sánchez y el presentador, que admitió desde un principio cómo sería la entrevista al indicar que no es periodista, fue un as para Sánchez, que aprovechó la distensión del entretenimiento para deslizar sus proclamas políticas sin apenas repreguntas incómodas.

El show en televisión permite a Sánchez recurrir al carisma impostado y la sonrisa ensayada, en formatos en los que estos aspectos pesan más que la rendición de cuentas sobre la gestión. Su gira de confort sigue con Salvados, un espacio que, aunque mantenga su pátina de periodismo, no es desconocido para el socialista, y tampoco fiscalizador con sus políticas.

Salvados está producido por Producciones del Barrio, la empresa de Jordi Évole, y el tono del programa es similar a Lo de Évole, donde Álvaro García Ortiz, ex fiscal general condenado, lloró a los hombros del periodista en una entrevista servil, en cualquiera de sus partes.