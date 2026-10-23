Pedro Sánchez convierte ‘La Revuelta’ de TVE en su plató de propaganda con la complicidad de David Broncano

El escenario de La Revuelta en TVE se ha transformado en la trinchera perfecta para un lavado de imagen presidencial a medida. En lugar de someterse a un examen periodístico riguroso sobre los escándalos de corrupción que cercan a su entorno o la asfixiante crisis de la vivienda, un Pedro Sánchez ha disfrutado de un auténtico paseo militar y una alfombra roja desplegada por David Broncano. Un espectáculo servil, sufragado íntegramente con el bolsillo de los contribuyentes, donde el socialista ha vomitado su argumentario, ha soltado mítines sin el menor filtro ni réplica y ha podido escurrir el bulto ante cualquier amago de molestia.

Desde el primer minuto, la alfombra roja ha estado tendida. Sánchez ha utilizado impunemente el altavoz de la televisión pública para atacar a la oposición e instrumentalizar la cultura mediante la trillada alerta antifascista, y ha proyectado el discurso del miedo sobre Vox: «Si recortan en obras de Lorca y quitan subvenciones…». Al mismo tiempo, ha cargado con arrogancia contra formatos de la competencia directa a La Revuelta, como El Hormiguero (Antena 3), para acusarlo de ser de «derechas» y ridiculizarlo señalando a sus tertulianos -«Rubén Amón y el Vals ese»-, en un burdo intento de deslegitimar a los espacios que aún no ha conseguido doblegar.

El descaro electoralista ha alcanzado cotas bochornosas cuando el líder del PSOE, sin el menor pudor institucional, ha pedido directamente el voto a la audiencia de TVE: «Si me dieran 176 escaños…», ha llegado a fantasear en pleno prime time.

La trampa de neutralidad ha saltado definitivamente por los aires con la aparición de Candela Peña. Tras una pregunta de la actriz sobre si sigue en el poder por vocación o por simple megalomanía -cuestión que el presidente ha esquivado con narcisismo, desviando la charla hacia su físico para cosechar piropos-, la actriz se ha traicionado a sí misma: «Quieres 176 escaños, ¿lo vamos a conseguir? ¿Lo vas a conseguir?». Candela ha forzado que Broncano, sin querer y con la excusa del humor, admitiera la farsa en directo: «Llevo más de una hora intentando ser neutral». Eso tampoco ha evitado que la intérprete evidenciara una de las muchas carencias de la charla de Broncano con Sánchez: «Habéis hablado muy poco de señoras».

A lo largo de una hora de sonrojo y vasallaje televisivo, Sánchez ha tirado de puro victimismo para balbucear una defensa de los oscuros frentes judiciales que asfixian a su círculo íntimo. Ha defendido sin el menor empacho a Begoña Gómez y a su hermano, David Sánchez, y se ha escudado en el relato del acoso: «Mi mujer renunció a un puesto de trabajo y la acusan de que lo que tiene es porque soy presidente».

Cero repreguntas, cero incisividad y ni una sola mención a los turbios patrocinios o rescates millonarios. Todo aderezado con frivolidades grotescas -las habituales en La Revuelta- sobre su «vida sexual activa» y el habitual reparto de coces a los viejos referentes de su propio partido, con mofas de Aznar y desmarques sin despeinarse del Felipe González actual.

El tufo a complicidad ha impregnado hasta el intercambio de regalos. Sánchez ha entregado un ajedrez a Broncano, lo que ha provocado el chiste de Ricardo Castella, en esta ocasión, bien tirado: «Es un juego de cargarse al Rey, ya veremos mañana los titulares». Minutos después, el presidente se ha referido al espionaje a su dispositivo móvil, y ha afirmado con total ligereza: «Si me han robado algo, serán fotos de mi familia». Justo después, ha entregado a Broncano entre risas un perro con capa, en referencia al apodo el perro Sánchez.

Cuando la realidad social se ha colado en la conversación, la desfachatez del relato oficial ha quedado en evidencia. Cuestionado por la imposibilidad de las familias para comprar una casa, el presidente ha despachado el drama de millones de españoles con un triunfalismo macroeconómico insultante: «Para poder acceder a una vivienda necesitas un empleo y con nosotros lo tienen, necesitas un salario digno y lo hemos subido». Y al ser apretado sobre su propia valoración, con este asunto sí -«habéis llegado muy tarde, en octubre de 2026»-, ha seguido con su relato propagandista. Ha sido el único momento en el que se ha podido percibir cierta incomodidad, cuando cada réplica con la que Broncano ha cuestionado sus palabras ha venido seguida de un aplauso.

Asimismo, el nombre de OKDIARIO ha irrumpido en el plató de la mano de Grison, que ha recordado las encuestas con resultados desfavorables para el PSOE de cara al 29-N. Broncano le ha preguntado directamente si consume el diario dirigido por Eduardo Inda y sus informaciones incómodas para su Gobierno. Sánchez, amparado en el entorno seguro exigido desde Moncloa, se ha expresado sin cortapisas: «¿Yo por qué me tengo que amargar la vida?».

El paso de Pedro Sánchez por La Revuelta ha servido para ver al presidente del Gobierno como no se le ve hace mucho, debido a todos los problemas que acumula su Gobierno: cómodo. La supuesta entrevista ha sido en realidad un masaje que ha acolchado la figura de un presidente tocado, al que se le ha permitido soltar su homilía. Al menos, Broncano fue honesto en un principio con el propio Sánchez: «Yo no soy periodista, voy a hacer lo que pueda». Aunque luego ha puesto poco empeño en hacer más…