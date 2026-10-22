Pedro Sánchez en TVE: «No leo OKDIARIO, ¿por qué me tengo que amargar la vida?»

La visita de Pedro Sánchez a La Revuelta de David Broncano en TVE ha propiciado que OKDIARIO se cuele en el plató de la mano de Grison. La alusión del colaborador a este medio ha dado pie a que el presentador preguntara de manera directa al presidente del Gobierno si lee OKDIARIO. «¿Yo por qué me tengo que arruinar la vida?», ha dicho el socialista, horas después de que el PSOE presionara al humorista para obtener una entrevista masaje.

Las menciones a OKDIARIO durante la visita de Sánchez a La Revuelta, territorio amigo, han sido varias. El propio Grison ha dicho en otras entregas del programa que lee este medio, y acostumbra a mencionar algunas de las noticias publicadas. En esta ocasión, Grison ha sacado a colación el nombre del diario dirigido por Eduardo Inda por las encuestas que auguran unos resultados nada beneficiosos para el PSOE en las elecciones del 29-N.

David Broncano ha presentado a Sánchez con una fórmula que ha mezclado la ironía y el retrato político del momento: «El presidente del Gobierno por poco tiempo, según la mayoría de las encuestas, aunque el CIS le da mayoría». La réplica no ha tardado en llegar por parte de Grison, que ha soltado una de las píldoras de la noche al apuntar: «Depende, si lees sólo OKDIARIO, vas jodido».

Esa mención directa ha encendido la chispa sobre el papel de la prensa crítica con el Ejecutivo. Más avanzado el encuentro, el propio Broncano le ha preguntado directamente por ello, cuando Grison ha vuelto a referirse a una curiosidad que ha leído en este medio: «¿Le echas un ojo a OKDIARIO?». La respuesta ha sido inusualmente light para lo que acostumbra a decir Pedro Sánchez en alusión a los medios de comunicación críticos que fiscalizan al poder: «¿Yo para qué me voy a arruinar la vida? Yo leo las cabeceras más tradicionales; el resto se los dejo a la Secretaría de Comunicación».

Lejos de afrontar preguntas incisivas, la escaleta ha transcurrido entre risas y mítines incensantes. Sánchez ha intentado justificar el blindaje institucional de TVE, mientras el propio Broncano ha reconocido que no tiene formación periodística y que haría «lo que pudiera», con lo que ha dejado claro que la exigencia profesional brillaría por su ausencia. Con esa complicidad, Sánchez ha bromeado tras escuchar que es el presidente «por poco tiempo»: «Luego me dicen que esta televisión es mía. Aspiro a renovar cuatro años y, si La Revuelta quiere, cuatro años más. El servicio público de la televisión pública también es hacer reír con humor inteligente», ha dicho sobre el programa, en el que abunda el humor simple.

Lejos de la presión de una entrevista política fiscalizadora, el teatro de La Revuelta se ha transformado en un espacio de confort donde el presidente del Gobierno ha campado a sus anchas, arropado por un tono generalizado de bromas, guiños y un colchón de benevolencia que ha dejado patente la sintonía entre el formato y el inquilino de La Moncloa.