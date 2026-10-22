El PSOE exige a Broncano una entrevista masaje a Sánchez y le avisa: «El futuro del programa depende de hoy»

El PSOE ha mandado un recado a David Broncano por la entrevista que este jueves le hará a Pedro Sánchez en La Revuelta de TVE. Los socialistas han compartido un vídeo del presentador anunciando la visita del presidente del Gobierno con el siguiente recado: «A ver, David, el futuro del programa depende de esta entrevista».

Esta advertencia ha tenido lugar horas después de que David Broncano anunciara que Pedro Sánchez visitará La Revuelta después de que el programa invitara a todos los candidatos de las elecciones generales del 29-N. Una invitación a la que, según la cadena, todavía no han respondido los líderes de otros partidos.

Una amenaza a la que ya ha respondido el Partido Popular en su cuenta de X, advirtiendo al presentador que le puede «mandar a Los Rochos», haciendo referencia al clan de narcotraficantes a los que las cloacas del PSOE habrían encargado intimidar a la juez Beatriz Biedma.

David, no seas muy duro con Pedro, que te manda a Los Rochos. — Partido Popular (@ppopular) October 22, 2026

David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce, Grison y todo el equipo recibirán al presidente del Gobierno este jueves en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, donde se graba el programa.

Todo apunta a que, como ha ocurrido en otras ocasiones en la cadena pública con Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora y otros periodistas afines al Gobierno, ésta será una entrevista masaje para allanar el camino de Sánchez el 29-N.

La campaña de TVE

El adelanto electoral del 29-N ha puesto de manifiesto -más que nunca- una dinámica en TVE que dista de la neutralidad exigible a una televisión pública. Lo que debería mantenerse dentro del marco del entretenimiento se ha transformado en una plataforma de posicionamiento político implícito y explícito.

Diversos informes de fiscalización de pluralismo informativo e instituciones de control audiovisual han reflejado repetidamente un desequilibrio en la presencia de las diferentes corrientes políticas en TVE: mientras las tesis e iniciativas del espectro de la izquierda copan la inmensa mayoría del tiempo de antena y representación, el espacio otorgado a posturas de la derecha queda relegado a proporciones mínimas y casi anecdóticas.

El humor ha servido como salvoconducto ideológico en la cadena estatal y dos claros ejemplos de ello han sido David Broncano en La Revuelta y Henar Álvarez en Al cielo con ella.