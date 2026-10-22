Sánchez se refugia en ‘La Revuelta’ de Broncano para evitar entrevistas incómodas con un ‘show’ a su medida este jueves

Era de esperar que Pedro Sánchez hiciese campaña electoral en TVE y, sobre todo, en uno de los programas más caros de la cadena pública, ‘La Revuelta’. Pero no ha sido hasta la tarde del miércoles 21 de octubre que RTVE ha informado que este jueves 22 de octubre acudirá el presidente del Gobierno al programa para que, seguramente, David Broncano le haga una entrevista-masaje.

Según una nota de prensa enviada por TVE este miércoles 20 de octubre por la tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará en el plató de La Revuelta este jueves, 22 de octubre, tras aceptar la invitación lanzada por David Broncano hace unos días a los cuatro principales candidatos que concurrirán a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El jefe del Ejecutivo será el primero de ellos en pasar por el programa de La 1 este próximo jueves y visitará el plató de La Revuelta.

David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce, Grison y todo el equipo recibirán al presidente del Gobierno en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid, la nueva casa del programa desde esta temporada.

La campaña de TVE

Recordemos que como ya advertimos en OKDIARIO. El adelanto electoral del 29-N ha puesto de manifiesto -más que nunca- una dinámica en TVE que dista de la neutralidad exigible a una televisión pública. Lo que debería mantenerse dentro del marco del entretenimiento se ha transformado en una plataforma de posicionamiento político implícito y explícito.

Diversos informes de fiscalización de pluralismo informativo e instituciones de control audiovisual han reflejado repetidamente un claro desequilibrio en la presencia de las diferentes corrientes políticas en TVE: mientras las tesis e iniciativas del espectro de la izquierda copan la inmensa mayoría del tiempo de antena y representación, el espacio otorgado a posturas de la derecha queda relegado a proporciones mínimas y casi anecdóticas.

El humor ha servido como salvoconducto ideológico en la cadena estatal y dos claros ejemplos de ello han sido David Broncano en La Revuelta y Henar Álvarez en Al cielo con ella, tal y como hemos demostrado en este medio.