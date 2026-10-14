Tezanos enloquece: el CIS dispara al PSOE tras el caso de Maricarmen con una ventaja de casi 12 puntos sobre el PP

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sigue favoreciendo a Pedro Sánchez y al PSOE después de que el presidente del Gobierno convocara elecciones generales para el 29 de noviembre y tras el caso Maricarmen. El organismo público que dirige el socialista José Félix Tezanos otorga al partido de Sánchez una ventaja de 11,8 puntos sobre el PP, pese a que Alberto Núñez Feijóo parte como vencedor en todas las encuestas, incluyendo las de medios de comunicación de izquierdas, a excepción del CIS.

Ni la invasión a Ceuta, de la cual aún persisten alrededor de 20.000 inmigrantes ilegales en las calles de la ciudad autónoma desde el 30 de julio, ni la crisis de vivienda que ha acabado derivando en la convocatoria electoral, hacen cejar a Tezanos en su empeño de favorecer al PSOE y a un Pedro Sánchez que ganaría las elecciones según el CIS con un 34% de los votos, tres puntos más que en el barómetro de septiembre.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, quedaría, según el CIS, en segunda posición de cara al 29-N, con un 22,2% de los votos, a una distancia abismal de Sánchez en comparación con el resto de encuestas y con una caída de 3,2 puntos en comparación con septiembre.

El PP no ganaría las elecciones, según el CIS, y contaría con Vox por detrás, como tercera fuerza. Al partido de Santiago Abascal, Tezanos le otorga un 17,1% de los votos, con una leve subida con respecto a septiembre de 0,5 puntos.

Los partidos de extrema izquierda, en pleno debate por la formación del denominado Frente Amplio, logran un 9,2% de los votos en total. La otrora formación Sumar, con Ada Colau, por el momento, como cabeza visible, obtiene un 6,1% según el CIS. Por su parte, Podemos se eleva hasta los 3,1 puntos.

Tezanos ‘corona’ a la izquierda

Por bloques, el CIS también otorga ventaja a la izquierda sobre la derecha. Si bien en septiembre la suma PP-Vox se quedaba cerca de Sánchez y sus socios, en octubre, PSOE, Frente Amplio y Podemos alcanzarían, según Tezanos, un 43,2% el 29-N, mientras que sus rivales, favoritos en todas las encuestas para gobernar, quedarían con un 39,3%.

Tras la ausencia de CIS en agosto, Tezanos volvió a ejercer de salvavidas del Gobierno en septiembre, con un triunfo holgado por encima del PP, y en octubre, por partida doble, regresa al rescate. Hace unos días, el centro de investigación publicó un barómetro especial de vivienda preparado desde hace meses, en el que aprovecharon para publicar sus preguntas de cara a un potencial resultado electoral, sobre el que cuestionaron en verano. El resultado otorgó 5,2 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP, mientras Sánchez convocaba elecciones generales.

Ahora, con el clásico barómetro mensual, Tezanos, afiliado al PSOE desde 1973, vuelve a esquivar el resto de encuestas para dar como ganador a Sánchez, algo que se ha convertido en tendencia y que demuestra el sesgo del CIS. Desde 2018, el organismo público adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sobrestimado a la izquierda en 43 de 44 de las últimas elecciones desde 2018, incluyendo generales, autonómicas y europeas, tal y como ha analizado el periodista Kiko Llaneras.

Así es el CIS de Tezanos

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 la Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del centro de investigaciones se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar la primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.