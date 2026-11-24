El recinto ferial de Bolonia se tiñe de un verde esmeralda que anuncia la última parada del tenis este año. Por las tripas del recinto desfila una porción de los equipos que se batirán esta semana por la Copa Davis. Los checos inauguran la ronda de micrófonos que siguen Corea del Sur, Italia y Austria, estos últimos rivales de España en cuartos de final.

Por una de las arterias del recinto, que comunica las pistas de entrenamientos con los box de cada equipo y el centro de prensa, camina Jódar junto a Ángel Ruiz Cotorro, médico de la Real Federación Española de Tenis. Ambos dialogan mientras recorren los pasillos hasta el box de España y llama la atención que Jódar debería estar empuñando la raqueta en la pista de entrenamiento.

Ha acabado antes de lo fijado y comienza otro entrenamiento, el de ganar oxígeno. Jódar afronta, en el mejor de los escenarios, tres partidos más. Pocos para los 79 que lleva sobre sus piernas en todo el año entre torneos ATP, previas y eliminatorias de Davis, pero demasiados para el qué y el cuándo. A final de temporada y con su cabeza pidiendo tregua.

«El año se ha hecho largo», comenta a OKDIARIO un miembro de su entorno. Ahora necesita espacio para cuidarse y mantener cuerpo y mente en armonía. No hacer más que coger aire. De hecho, el media day que tenía junto a los medios españoles desplazados a Bolonia fue suspendido con el objetivo de no «añadir más exposición», explicaron. El entrenamiento de este martes viene precedido de una sesión junto a Musetti el pasado lunes, de la que Jódar no salió con las mejores sensaciones.

Y este jueves tendrá la prueba definitiva cuando empuñe la raqueta, presumiblemente como número uno del equipo español, ante Rodionov. Palabras mayores. También cabe recordar de dónde viene Jódar. De competir en las ATP Finals como una de las mejores nueve raquetas del año, donde acusó fatiga física durante el partido ante Fils, cuando su cuerpo se fue apagando. La presión de la velocidad, también. Su vida ha ido demasiado rápido este año.

Hace un año se batía en el circuito universitario estadounidense y ahora, después de sus diez primeros y vigorosos meses como profesional, ha irrumpido en el circuito. Este año Jódar ha ganado su primer título ATP —el 250 de Marrakech—; ha alcanzado la final en Shanghái y en Washington; semifinal en Canadá y en Barcelona; y cuartos de final en Roland Garros. Y cabe recordar que se ha convertido en el tenista de la historia que más rápido llega al top 10 una vez entrado en el top 100. Todo a caballo entre los 19 y 20 años. La hoja de ruta para Jódar estos días pasa por blindarse y cuidarse. La Davis está a la vuelta de la esquina.