Cae la tarde en Turín y Rafa Jódar recorre las tripas del Inalpi Arena con rostro de pocos amigos. Había encaminado el partido ante Fils tras apuntarse el primer set, cuando su cuerpo dijo ‘basta’. Desfalleció. Tal vez sean los más de 80 partidos que lleva este año a sus espaldas o simplemente la tensión de batirse entre los ocho mejores tenistas del curso. O tal vez una mezcla de ambas, el caso es que Jódar se tomó geles y paracetamol, pero no recuperó su energía.

«Lo he intentado gestionar de la mejor manera posible. He pedido el tiempo médico, he intentado buscar soluciones al problema que se había planteado y, bueno, hoy no hemos encontrado ninguna solución, pero creo que esto nos puede servir para que la próxima vez no nos pase y estemos más preparados en cuanto a enfrentar este tipo de problemas. Cuando no has estado mucho tiempo en el circuito, son cosas que pueden pasar y que hay que intentar que no pasen la siguiente vez», dijo Jódar a pregunta de OKDIARIO.

El español se enfrenta el próximo jueves a Shelton y disputará la Copa Davis la semana que viene. «En principio no hay ningún problema físico que sea grave y que vaya a estar más tiempo sin poder competir. Quiero mostrar tranquilidad y que eso es normal, que algunos días no estés bien, pero al final, cuando estás tan expuesto, es más difícil ocultarlo. No significa que porque hoy me haya pasado, me vaya a pasar el jueves o me vaya a pasar la semana que viene, sino que son cosas que pasan. Estoy contento de que no me hayan pasado muchas veces este año, lo que significa que ha ido bien el año. No somos robots, a veces fallamos y no hay que preocuparse de más», añadió Jódar en rueda de prensa.

La escena en el Inalpi Arena de Turín viró tanto y tan rápido. En apenas un cuarto de hora, Jódar, que se había apuntado el primer set y tenía ante Fils el partido donde quería, desfalleció y acabó claudicando. La secuencia tuvo su punto álgido cuando en la segunda manga se acercó al banquillo con poco aire a escuchar la recomendación de su padre. «Pídete un paracetamol», le dijo.

Y ahí fue Jódar, a tomarse de todo. El paracetamol en polvo, geles de sales, un plátano… Cada cambio de lado de pista era una oportunidad para recuperar algo, al menos un pequeño porcentaje. Y poco a poco fue recuperando algo de vigor, pero no la energía con la que estaba jugando. Sus golpes menguaron. No sufría lesión muscular, era más un mareo y bajada de tensión que otra cosa.