Javier Tebas se ha erigido como mandamás del fútbol español, dejando de lado a los grandes protagonistas del juego: los futbolistas. Una de sus principales cruzadas contra la voluntad de los jugadores nace de los horarios que ha impuesto en la Liga durante los últimos años. La última víctima de Tebas a este respecto ha sido el Real Betis. El conjunto verdiblanco dispondrá de menos de 72 horas de descanso entre su partido de Liga ante el Atlético de Madrid y su duelo con el Como en Champions.

La falta de reposo a la que enfrenta el Betis de cara a su encuentro de la fase de liga de la Champions no sólo perjudica a los hispalenses, ya que el rendimiento de los equipos españoles que disputan competiciones europeas es clave para garantizar una plaza extra en Europa la próxima temporada.

Precisamente, el cuadro verdiblanco obtuvo su billete para la presente edición de la Champions como quinto clasificado liguero, fruto del buen hacer del fútbol español en los tres torneos europeos. Mientras, Javier Tebas sigue empeñado en poner piedras en el camino a los equipos de la Liga, en contra del bien común del fútbol español.

El mínimo de 72 horas de descanso entre partidos es una petición recurrente tanto de AFE, el sindicato de futbolistas españoles, como de FIFA. El dirigente de la Liga se ampara en que el organismo rector del fútbol mundial no ha regulado aún esta medida para seguir modificando los horarios a su antojo.

Otro de los perjudicados, habitual en este arte para Javier Tebas, ha sido el Real Madrid. El cuadro madridista visita Bilbao el domingo 6 de diciembre, sólo tres días antes de viajar a Londres para medirse al Arsenal. Un desajuste en el calendario que se podría haber evitado programando el encuentro para el sábado.

Sin embargo, la Liga prima una de sus reglas no escritas en cada jornada sobre el adecuado descanso de los futbolistas. Para maximizar las audiencias televisivas y el seguimiento de la jornada, trata de evitar a toda costa que Real Madrid y FC Barcelona jueguen el mismo día. Con el Barça-Celta obligado a jugarse en sábado, ya que los culés disputan su partido de Champions el martes, Tebas prefiere restar un día de descanso al conjunto blanco antes que romper esta ‘norma’ del calendario de su Liga.

Otra demanda denegada por Javier Tebas

La escasa ‘cintura’ de la Liga y su presidente con las peticiones de los futbolistas tiene otro ejemplo reciente. A causa del fallecimiento de Jesús de Miguel, AFE solicitó el aplazamiento de la jornada en el fútbol nacional. Una petición que contaba con la voluntad de los jugadores y que fue ignorada por completo.

En un comunicado, la Asociación de Futbolistas Españoles pidió «empatía y humanidad» a Javier Tebas, en solidaridad con el fallecido jugador del Tenerife. Ante la negativa, AFE pidió extender el aplazamiento de los partidos de Tenerife, Andorra y Castellón a la jornada al completo de la Segunda División. Solicitud que tampoco fue aceptada y que evidenció cómo la Liga ignora el sentir de los protagonistas del juego.