Los futbolistas españoles acusan a Tebas de falta «de empatía y humanidad» al no suspender la jornada de Segunda

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha pedido al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspender toda la jornada de Segunda División tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. En un comunicado publicado en la madrugada del jueves al viernes, los jugadores españoles han pedido a la Liga que tengan «empatía y humanidad» tras la trágica muerte del futbolista del Tenerife en el duelo disputado el pasado lunes ante el Andorra.

La Liga confirmó en la tarde del jueves que la jornada en Primera y Segunda División seguirá su curso natural a pesar de la muerte de Jesús de Miguel, al que se homenajeará en todos los campos del fútbol español. Desde la organización de la competición también se confirmaron una serie de actos de homenaje en los que todos los jugadores saldrán entrelazados con una camiseta del jugador, después habrá minuto de silencio e incluso se parará el partido en el minuto 9 para que en todos los campos se reproduzca un vídeo en tributo al delantero.

Así que para esta jornada en Segunda División sólo quedarán aplazados el Granada CF – CD Tenerife, el FC Andorra – CD Mallorca y el de la Liga F Moeve Costa Adeje Tenerife – Deportivo Alavés. Además, durante la jornada de ayer también se confirmó el aplazamiento del CD Castellón-SD Eibar, que se tendría que disputar este viernes. Esto ha hecho que desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se pida la cancelación completa de toda la Segunda División por la muerte de Jesús de Miguel.

La AFE contra la decisión de Tebas y la Liga

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), tras mantener conversaciones con todos los capitanes de los equipos de LaLiga Hypermotion, Segunda División, ha remitido una carta al Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que solicita el aplazamiento de los partidos correspondientes a la jornada de este fin de semana.

«Esta petición responde al sentir mayoritario de los futbolistas de la categoría, que consideran que, por respeto, solidaridad y compañerismo hacia Jesús de Miguel, no debería disputarse la jornada en las actuales circunstancias», anunció AFE en un comunicado cerca de medianoche.

«La gran mayoría de los capitanes y de los jugadores consultados por AFE han trasladado su preocupación y malestar por esta situación, mostrando su apoyo y solidaridad hacia Jesús de Miguel, compañero de categoría. Los futbolistas entienden que este momento requiere de empatía y humanidad», informa la AFE en el comunicado. «AFE espera que el Juez Único de Competiciones Profesionales tenga en consideración la petición trasladada y las circunstancias que la motivan. AFE considera que en este tipo de situaciones, el fútbol debe actuar con sensibilidad con las personas que forman parte de él», concluye.