Los vecinos de Navahermosa y el mundo del fútbol dan el último adiós a Jesús de Miguel

Jesús de Miguel ya descansa en paz. El féretro con sus restos mortales salió del tanatorio municipal de Navahermosa este jueves y, acompañado de sus familiares y amigos y grandes personalidades del mundo del fútbol como Florentino Pérez, Luis de la Fuente, Miguel Ángel Gil Marín, Rafa Louzán o sus compañeros del Tenerife, recorrió las calles de la localidad natal de sus padres hasta llegar a la iglesia. Allí se ha celebrado la misa funeral por el futbolista del CD Tenerife, que falleció el pasado martes tras un choque con Owono durante el partido ante el Andorra.

Navahermosa se ha volcado con la despedida de De Miguel, y sus vecinos han acompañado al difunto futbolista en su último recorrido por el municipio del que es originaria su familia. La calle que conecta el tanatorio municipal con la parroquia de San Miguel Arcángel se ha visto abarrotada de personas que querían dar el último adiós al ariete del Club Deportivo Tenerife. Representantes de todos los estamentos del fútbol, desde clubes a árbitros, pasando por los jugadores o las federaciones, han acudido a la capilla ardiente o al funeral de De Miguel.

A lo largo de este jueves se han desplazado a Navahermosa numerosas personalidades del mundo del deporte, entre los que estaban la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; el seleccionador nacional, Luis de la Fuente; el ex seleccionador nacional José Antonio Camacho; o los ex futbolistas David Aganzo, Rubén de la Red u Oscar Trejo.

También han acudido el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres; el presidente y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Florentino Pérez y Emilio Butragueño; o el accionista mayoritario del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, entre otros. Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra.