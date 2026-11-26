El absentismo laboral vuelve a estar en el centro del debate en España y Correos se ha convertido en uno de los ejemplos que más conversación está generando. Jorge de Mingo, trabajador de la empresa pública con más de 20 años de experiencia, ha contado algunas de las situaciones que, según asegura, ha presenciado durante su trayectoria profesional. «Sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora y luego sale a repartir», denuncia. Sus declaraciones han reabierto el debate sobre los controles internos, el cumplimiento de los horarios y las consecuencias que estas prácticas pueden tener para el servicio postal.

La denuncia de un trabajador de Correos

Jorge De Mingo compartió su experiencia en el programa Y ahora Sonsoles, donde explicó que, a su juicio, algunas irregularidades no se producen únicamente durante las bajas laborales, sino también mientras los empleados están trabajando.

El cartero aseguró que ha visto compañeros que abandonaban su puesto durante parte de la jornada y regresaban posteriormente para continuar con el reparto. Según su testimonio, en ocasiones volvían a la oficina con correspondencia todavía pendiente de entregar. También defendió la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión para detectar posibles incumplimientos.

Las furgonetas ya cuentan con geolocalización

Durante su intervención televisiva, Jorge explicó que Correos ha incorporado sistemas de geolocalización en los vehículos de reparto para mejorar el seguimiento de las rutas. «Ahora nos están geolocalizando con las furgonetas para poder revertir todo eso», señaló.

El trabajador también cuestionó que los responsables de las unidades no siempre actúen de la misma manera ante las posibles irregularidades. En su opinión, los controles deberían aplicarse de forma homogénea y no depender de quién sea el empleado supervisado.

El absentismo supera el 13% en el sector postal

Las declaraciones coinciden con un problema que reflejan las estadísticas laborales. Según un informe sobre el absentismo en 2025, la tasa general en España alcanzó el 7,68% de las horas efectivas de trabajo. Sin embargo, las actividades postales y de Correos registraron un porcentaje superior al 13%, casi el doble de la media nacional.

Este indicador incluye horas no trabajadas por bajas médicas, permisos y otras ausencias, por lo que no significa que todas respondan a comportamientos fraudulentos. De hecho, los sindicatos también han denunciado problemas estructurales en Correos, como plantillas insuficientes, sobrecarga de trabajo y condiciones laborales que pueden favorecer las bajas médicas.

Un debate que afecta al servicio postal

La situación vuelve a poner sobre la mesa el funcionamiento de una empresa pública fundamental para las comunicaciones en España. Las dificultades de cobertura de personal y los retrasos en determinados repartos han sido denunciados por representantes sindicales, especialmente en las zonas rurales.

El testimonio de Jorge de Mingo añade otra perspectiva al debate, que es la necesidad de garantizar que las jornadas se cumplen y que los posibles incumplimientos no perjudiquen al resto de trabajadores ni a los ciudadanos que esperan recibir sus cartas y notificaciones.