Rosendo Mercado (Madrid, 1954) es una de las figuras más reconocibles del rock español, aunque él mismo se ha encargado siempre de restarle épica a su carrera. El guitarrista y cantante de Carabanchel, que se despidió de los escenarios en 2018, reapareció recientemente en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid para hablar de su vida sin guitarra de por medio.

El motivo es la publicación de sus memorias, un proyecto al que ha dedicado los últimos años de su jubilación y que llega a las librerías con fotografías inéditas. Durante la presentación, el músico de 72 años habló de Leño, de su barrio, de su mujer y de la retirada. También dejó una reflexión sobre lo que le empujó a subirse a un escenario por primera vez.

Rosendo Mercado: «Al principio quería ser famoso y ligar mucho»

Al repasar sus comienzos durante la rueda de prensa, el músico no escondió las ambiciones de juventud. «No voy a negar que al principio quería ser muy famoso y ligar mucho, pero luego te das cuenta de que la vida no es tan fácil», reconoció Rosendo Mercado.

Y es que en este sentido, el éxito no llegó pronto, y esa espera, según explicó, le cambió la forma de entender su oficio.

«Al no tener éxito tan temprano, fui tomando conciencia de que era un curro como cualquier otro y de que era afortunado por no tener que levantarme a las 6 de la mañana para cruzarme todo Madrid», añadió.

Para él, la música fue antes un modo de ganarse la vida que una aventura artística: «Cuando estaba en activo, lo que me preocupaba era llegar al domingo para cobrar».

Desde luego, esa visión práctica explica que hoy se sienta «muy afortunado por haber llegado a la jubilación con un remanente» y que no se reconozca en el papel de mito. «Soy una leyenda porque me han hecho así, pero no es lo que pretendía», dijo.

Podríamos afirmar entonces que es una distancia con la fama que comparte con otros referentes del género, como Robe Iniesta, poco amigos de los pedestales.

«Ni gozo ni calvario», el libro de las memorias de Rosendo Mercado

El libro «Ni gozo ni calvario», publicado por Espasa, tiene 280 páginas e incluye fotografías en color, muchas de ellas inéditas. Recorre su infancia en Carabanchel, la primera guitarra, los bolos de juventud, su paso por Ñu y Leño y la larga etapa en solitario.

Rosendo, que se define como «autor, que no escritor», asegura que le ha llevado cinco años y que «es lo que me quedaba por hacer».

Y ojo, que ya existían biografías sobre él, pero nunca terminó de creérselas. «Esto sí es lo que yo he vivido y sentido», subrayó. Parte del texto está pensado para su nieto, de doce años, y otra parte es un homenaje a Esther, su mujer: «Entendió desde el primer momento que mi vida iba a ser la música y me puso el hombro para que me apoyara hasta esta mañana».

Inclusive, el volumen ya contaba con una segunda edición antes de salir a la venta. Aun así, Rosendo descartó cualquier carrera literaria: «No, no hagáis eso conmigo, por favor. Si vuelvo a publicar otro libro, ya hablaremos».

La respuesta, claramente, encaja con su relación con los títulos que le cuelgan desde fuera, ya sea el de escritor o el de leyenda.

¿Y por qué se retiró Rosendo Mercado de los escenarios?

Una de las partes del libro que más le costó escribir es la que explica su retirada. Llegó a decir que aguantaría «hasta reventar», pero el paso del tiempo cambió los planes: «Te haces mayor, por no decir viejo, y el cuerpo te pide otra cosa». A eso se sumó la sensación de que físicamente ya no respondía y había que dejar hueco a la gente joven.

El otro motivo tiene que ver con su banda. «Me ha costado contar las desavenencias con mi grupo esos últimos años, cuando mejor funcionaba», reconoció. Rosendo asegura que él se llevaba bien con todos, pero que entre ellos no, y que esa tensión pudo adelantar su despedida uno o dos años.

Hoy no echa de menos el escenario, aunque el primer verano sin conciertos se le hizo extraño.

Y en este sentido, no es la única ruptura que aborda. La separación de Leño, en 1983, fue «dolorosa» y respondió a «una serie de circunstancias»: el distanciamiento entre los miembros, una compañía que «no nos hacía ni puñetero caso» y unos ingresos que no daban para vivir.

Con los años, el trío ha ganado una fuerza que no tuvo en activo, algo que para él demuestra que «Leño era algo más».

Tras la retirada, siguió componiendo con la idea de grabar un disco, pero una artrosis en la mano, que terminó en el quirófano, enfrió el proyecto. «Ahora me planteo volver a cogerla, pero sin prisa», dijo sobre la guitarra. Lo que sí descarta es regresar a los escenarios: «En directo, por supuesto, nada».

Rosendo Mercado y su relación con el distrito de Carabanchel: «Tengo conciencia de barrio y de currante»

Su barrio aparece en cada página y también en cada respuesta. Preguntado por la transformación de Carabanchel, que en los últimos años ha entrado en las listas de barrios de moda del mundo, tiró de ironía: «Si Madrid es una mierda, Carabanchel es la parte de atrás, y eso que lo quiero mucho y no lo cambiaría por ninguno».

Rosendo se presentó como «el hijo de un zapatero que se pasó la vida currando para sacar a la familia adelante», y de ahí sale la conciencia de barrio y de currante que asegura conservar.

Tengamos presente que esa identidad recorre toda su carrera, desde Maneras de vivir, con Leño, hasta Agradecido, que en 1985 llegó al número uno de Los 40 Principales.

Hoy, ya jubilado, reparte su tiempo entre Madrid y un pueblo de Burgos, una vida que él mismo califica de «sosa». «Ni soy cocinillas ni me gusta la huerta», señala jocosamente.

Tampoco escucha música en Spotify («me pongo vinilos solo», afirma) y resume su nueva etapa con una fórmula muy suya: «menos rockero y más jubilado».