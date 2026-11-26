A pesar de tener a una legión de detractores, entre los que destacan figuras como Christopher Nolan, Guillermo del Toro y Steven Spielberg, el uso de la inteligencia artificial también posee algunos defensores relevantes en la industria de Hollywood. Hace poco, simplemente se debatía si debía usarse o no y de su lejana aplicación total en el celuloide. Sin embargo, en el último año hemos conocido cómo perfiles de la talla de Ben Affleck y Andy Serkis han utilizado la tecnología generativa en sus proyectos recientes. Ahora, el último gran cineasta en dar el salto a la polémica herramienta ha sido ni más ni menos que David Fincher. Porque la IA está presente en una buena parte de Las nuevas desventuras de Cliff Booth.

La película, la cual es una especie de secuela/spin-off de Érase una vez en Hollywood (2019), llegó ayer a los cines españoles. Aunque señalar que «llegó» es casi un decir, ya que sólo siete cines del país la proyectan, con un estreno restringido a las salas IMAX. Pero polémicas aparte de su pobre distribución en cines por parte de Netflix, la mayor controversia de la cinta llegó a raíz de las reacciones a los primeros pases del filme. Algunos espectadores comenzaron a quejarse abiertamente del uso «descarado» y «atroz» de la inteligencia generativa.

La respuesta del director de Seven y El club de la lucha no ha sido ni mucho menos una disculpa o un arrepentimiento. El nominado al Oscar ha explicado que no teme a lo desconocido ni es un «ludita», haciendo referencia al término con el que se describía a los integrantes del movimiento obrero que a finales del siglo XIX realizaba intensas protestas contra la mecanización industrial.

David Fincher justifica su uso de la IA en ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’: «¿No deberíamos usarla?»

Además de algunas secuencias concretas, la única IA confirmada en Las nuevas desventuras de Cliff Booth, confirmada por el propio Fincher, reside en la sincronización labial para alterar digitalmente el movimiento de la boca de los actores y encajar mejor la toma de audio, cuando ambas no coincidían en el rodaje original.

El realizador explicó que apenas un 5% de los diálogos regrabados se hizo mediante el ADR (sustitución de doblaje tradicional) convencional de los estudios, mientras que el resto de los ajustes vocales y faciales se resolvieron con inteligencia artificial.

Esta fue la defensa que Fincher hizo de su práctica en una entrevista con Los Ángeles Times:

«No soy ludita, así que no temo a lo desconocido. ¿Estáis todos convencidos de que ya hemos comprendido lo suficiente esta forma de arte como para que lo que realmente tengamos que hacer sea volver al celuloide? (…) Estamos hablando de algo que tiene 100 años y todo el mundo dice: ‘Basta. Dejad los lápices. No más iteraciones. No es necesario tener al alcance de la mano la capacidad de cambiar el color de los ojos de esa persona’. Bueno, existe. ¿No deberíamos usarla?».

¿De qué trata ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’?

Es verano en el Hollywood de 1977, ocho años después de que Cliff Booth se cruzase con la familia Manson en Érase una vez en Hollywood. Con el cambio de década, Los Ángeles ya no necesita un doble de acción, pero sigue necesitando a tipos como Booth, que solucionen los problemas a la antigua usanza, mientras se gana la vida como proyeccionista y camarero.

Estos son los siete cines de España en los que se puede ver Las nuevas desventuras de Cliff Booth: