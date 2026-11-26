Mezclar cáscaras de patata con bicarbonato de sodio: para qué sirve y por qué se recomienda
Un truco que nos puede servir para tratar pequeñas manchas de óxido de algunos utensilios metálicos de cocina
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Cada vez que cocinamos patatas, ya sean al horno, fritas o para una tortilla, solemos tirar as cáscaras a la basura. Sin embargo, todavía pueden servir para algo antes de desecharlas. Para un truco de limpieza que puede sorprender a muchos ya que mezcladas con bicarbonato de sodio ayudan a retirar pequeñas manchas de óxido de algunos utensilios metálicos de cocina, sobre todo cuando el deterioro acaba de aparecer y todavía no ha penetrado demasiado en la superficie.
El truco funciona por una combinación bastante simple ya que la patata contiene ácido oxálico, que puede ayudar a aflojar el óxido, mientras que el bicarbonato aporta una fricción suave al frotar. No sustituye a una restauración profunda, pero sí que puede ser útil en una sartén de hierro fundido, una bandeja de horno, un cuchillo o un rallador que empiezan a mostrar esas manchas anaranjadas tan habituales cuando el metal ha quedado húmedo.
Mezclar cáscaras de patata con bicarbonato de sodio
El uso más eficaz que tiene la mezcla de las cáscaras de patata con bicarbonato es el de actuar sobre el óxido superficial sin que tengamos que recurrir de entrada a productos mucho más agresivos. La parte húmeda de la patata entra en contacto con el metal y el bicarbonato ayuda a arrastrar los restos que se van desprendiendo. Puede utilizarse, por ejemplo, en una sartén que se ha guardado sin secar del todo, en un cuchillo que pasó demasiado tiempo mojado o en una bandeja que empieza a oxidarse por las esquinas.
No hace falta reservar muchas cáscaras de patata. Con unas pocas puede bastar si la zona afectada es pequeñ y para piezas estrechas, como un cuchillo, también resulta práctico utilizar media patata cruda y trabajar directamente sobre la mancha.
Cómo utilizar las cáscaras de patata y el bicarbonato
Primero se espolvorea una pequeña cantidad de bicarbonato sobre la parte oxidada. Después se colocan las cáscaras encima, con la parte interior en contacto con el metal, y se deja actuar. Cuando la mancha está algo más agarrada, se puede dejar varias horas o incluso durante la noche. Al día siguiente, la propia cáscara sirve para frotar la superficie, añadiendo algo más de bicarbonato si hace falta.
En algunos casos también se puede utilizar una pizca de sal gruesa para ganar algo de fricción, aunque aquí conviene ir con cuidado y tener en cuenta el tipo de utensilio que estamos intentando limpiar y su acabado. Una vez terminado el frotado, lo que debemos hacer es aclarar bien la pieza, pero si todavía quedan restos, el proceso puede repetirse. No tiene sentido insistir demasiado si el óxido apenas cambia, porque eso suele indicar que el problema ya no es superficial y el truco no será eficaz o no arrancará la mancha como se desea.
Secar bien evita que el óxido vuelva enseguida
Este paso puede parecer menor, pero es uno de los más importantes. Después de limpiar el utensilio, no conviene dejarlo mojado ni permitir que se seque solo durante horas. En una sartén de hierro fundido, por ejemplo, es mejor pasar primero un paño y después aplicar algo de calor para asegurarse de que no quede humedad escondida. Basta con ponerla sobre un fuego suave durante unos segdundos para ver como las gotas de agua que todavía quedan, se evapora por completo.
Y una vez seca, puede necesitar una nueva capa protectora de aceite. El hierro fundido queda especialmente expuesto cuando se ha eliminado el óxido, de modo que recuperar esa película ayuda a protegerlo frente a la humedad. Si se guarda todavía húmedo o sin esa protección, las manchas pueden reaparecer bastante rápido. Y entonces habrá que repetir todo el trabajo.
Cuándo la patata y el bicarbonato ya no bastan
Este remedio está pensado para pequeñas manchas, no para una sartén completamente tomada por el óxido. Cuando la superficie está muy deteriorada, presenta picaduras profundas o lleva mucho tiempo oxidándose, hace falta otro tratamiento. En esos casos puede utilizarse una mezcla de agua y vinagre blanco a partes iguales durante un tiempo controlado, seguida de un fregado y un secado completo. Conviene vigilar bien el proceso, porque el vinagre también puede empezar a atacar el metal si se deja actuar más de la cuenta.
Si la pieza está muy dañada, con zonas hundidas o una corrosión profunda, probablemente ya no compense insistir con remedios caseros. Antes de volver a cocinar con ella, lo importante es comprobar que la superficie haya quedado realmente limpia y en buen estado. La ventaja de las cáscaras de patata es que permiten probar primero una solución sencilla con algo que normalmente iba a terminar en la basura. Con bicarbonato, un poco de tiempo y un buen secado final, pueden ayudar a recuperar pequeños utensilios que empezaban a oxidarse y evitar que una mancha reciente termine convirtiéndose en un problema mayor.