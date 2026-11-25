Representantes del PSOE de Pedro Sánchez han impulsado un perfil creado en redes sociales para captar el voto de los inmigrantes que han adquirido la nacionalidad española y que anima a votar a la candidatura socialista. La cuenta lleva el nombre de «PSOI», asimilando la nomenclatura original de la formación. Las siglas, en este caso, responden a «Pedro Sánchez Organización Inmigrante».

La cuenta se define como un «grupo de ciudadanos inmigrantes en España». «Buscamos organizarnos para proteger nuestros derechos, porque nosotr@s somos mucho más que € [sic], más que contribuir al Producto Interno Bruto, nosotros también construimos nación». Si bien la cuenta no aparece asociada a ninguna persona en concreto, hay varios representantes del PSOE que aparecen en ella conversando con el creador de la misma. Uno de los lemas que más aparecen en sus publicaciones es «sin fronteras para aportar, con derechos para avanzar». «Sí, podemos lograrlo, podemos ganar las votaciones. No solo por Pedro, no solo por los inmigrantes, es por el país y por el mundo», indica uno de los mensajes de su red de WhatsApp.

La actividad principal de la cuenta se desarrolla a través de las redes de TikTok y WhatsApp, con la difusión de los vídeos de sus actividades o conexiones en directo de los mítines. La cuenta presenta con conversaciones en vivo con socialistas, llamadas Voces sin fronteras, donde han contado con representantes del partido como María Sainz Martín, candidata del PSOE al Congreso por Madrid.

Apoyo de representantes del PSOE

El diputado socialista Luc André Diouf aparece en uno de los vídeos mirando a cámara y lanzando un mensaje a los seguidores de la cuenta: «A todos los compañeros latinos, personas migrantes que pueden estar en España, el esfuerzo que se está haciendo desde este espacio para que los inmigrantes puedan participar en esta campaña que es tan importante». «Hay un colectivo que se ha creado para que tengáis voz», en alusión al PSOI. Y concluye llamando a seguir la cuenta: «Pido a todo el mundo que se sume a este grupo para poder tener información veraz e importante para los migrantes». El propio Diouf también compartió esta publicación en su cuenta para dar más visibilidad a la cuenta Pedro Sánchez Coalición Inmigrante.

Kilian Sánchez, senador canario y miembro de la Ejecutiva socialista, es uno de los representantes que aparecen en la mencionada cuenta. «Somos los que defendemos nuestros derechos y los que defendemos los derechos de las personas obreras con lo que tenemos que seguir en esta senda», asegura el representante del PSOE para esta cuenta emergente.

Otro de los socialistas que aparece en los vídeos es Lorena Morales, diputada en la Asamblea de Madrid. «Sobre todo esto va de las mujeres y de las personas migrantes», asevera en una de las pequeñas entrevistas hechas por esta cuenta llamada PSOI. Y añade: «Somos los dos sectores de la población más atacados por la ultraderecha porque cuando nosotras avanzamos, lo hace toda la sociedad». «Es un momento clave para avanzar otros cuatro años o retroceder décadas», apostilla.

Otra de las candidatas de la lista por el PSOE en la Comunidad de Madrid, Elena Arafat, también aparece en sus vídeos, llamando a hacer el «voto útil». «Lo mejor para nuestra comunidad inmigrante es votar progreso y votar al PSOE», sentencia en uno de sus vídeos. Y concluye: «No se olviden de seguir al PSOI».

Además, a lo largo de diferentes publicaciones también puede verse vídeos de varios de los integrantes de ese grupo, personas inmigrantes que llaman a «votar a Pedro Sánchez, por los inmigrantes y por los derechos».