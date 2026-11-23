Son las imágenes de una veintena de inmigrantes ilegales intentando saltar desde Ceuta a la Península atravesando el mar en una lancha, durante la madrugada de este domingo.

En el vídeo grabado por unos vecinos en la zona de La Almadraba se escucha cómo alguien jalea a los inmigrantes gritándoles «¡Rápido, rápido!», para evitar que la Policía Nacional les detenga y frustre la huida.

En el vídeo, grabado sobre las cuatro de la madrugada, el grupo formado por entre 15 y 20 personas, cruza en silencio la carretera nacional para llegar a la Almadraba. Unos llevan la lancha en la que intentarán llegar a la península; otros llevan garrafas de combustible y otro grupo lleva pertenencias y teléfonos móviles en bolsas para intentar evitar que se mojen.

Detenidos y propuestos para expulsión

Los inmigrantes irregulares que han protagonizado el vídeo no lograron su objetivo. Fueron descubiertos, detenidos y propuestos para su expulsión. Como ellos, cada vez son más los que intentan saltar a la Península por todos los medios, conocedores de que las denegaciones de auxilio y la presión policial pueden acabar con su expulsión antes de que puedan intentarlo.

Cuatro meses después de la invasión de Ceuta, todavía miles de inmigrantes irregulares se esconden en pisos patera o en campamentos improvisados esperando su oportunidad de pasar a la Península, mientras las mafias de la inmigración sacan una buena tajada de la situación.