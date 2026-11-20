Marruecos ha bloqueado durante unas horas las obras de ampliación del espigón de Ceuta reivindicando que se realizan en suelo marroquí. Patrulleras marroquíes se desplazaron este jueves hasta el lugar en que el barco había comenzado a perforar alegando que no se trataba de suelo español. Además, rechazaban que se colocaran unos tensores para anclar el barco.

Este viernes, sin embargo, los trabajos continúan. Las tareas de la ampliación del espigón las está llevando a cabo la empresa semipública Tragsa. Prosigue la perforación a unos 20 metros de profundidad para levantar las columnas de cimentación.

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