La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arropado este viernes en Ceuta al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en un acto de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Ha pedido a los ceutíes que concentren el voto en el Partido Popular para no perder el escaño de la ciudad en el Congreso de los Diputados.

«Yo soy la primera que defiendo que hay que buscar acuerdos. Pero lo que no se entendería es que, después de lo que habéis vivido en Ceuta, Juan Jesús Vivas, a través de Rafa (Martínez-Peñalver, cabeza de lista), no tenga un escaño en el Congreso de los Diputados. Sería gravísimo», ha advertido Ayuso ante los asistentes.

La dirigente madrileña ha alertado de que lo que buscan sus adversarios es «dividir el voto» para que el escaño no vaya «ni para el PP ni para Vox y se lo quede el PSOE». «¿Os imagináis que el PSOE, con lo que hemos vivido en España, se quede con el escaño de Ceuta en el Congreso de los Diputados?», ha preguntado.

Una coalición mafiosa

Ayuso sostiene que se trata de una estrategia «nacional» que el PSOE aplica en todas las comunidades autónomas. Según ella, Pedro Sánchez busca que «por cuatro votos» pueda volver a tener «una coalición mafiosa» con la que seguir en el poder. «Por eso les da igual el Senado y no lo pelean, porque mientras tengan amarrado el Congreso, Sánchez sigue», ha señalado.

«Lo que necesita es comprar la voluntad de sus socios y tenerlos justitos. Cuatro escaños que nos dividen y volvemos a empezar como en 2023. ¿Cómo se entendería que Juan Vivas no tuviera un escaño en el Congreso de los Diputados por Ceuta y lo tenga Sánchez?», ha planteado, antes de insistir: «Hay que concentrar el voto en el PP».

La presidenta madrileña ha pedido además no «relajarse» hasta el último momento. Para explicarlo, ha comparado a Sánchez con «el malo de la película»: «Cuando ya por fin lo intentas matar, no hay quien lo mate, y cuando va a acabar, le ves tumbado en el suelo. Pasas por su lado y te engancha el tobillo». A su juicio, la película «no ha terminado» hasta que salgan los títulos de crédito.

Ayuso ha descrito Ceuta como «el gran símil de lo que ocurre» en España y ha recordado lo que la ciudad sigue viviendo tras la llegada de miles de migrantes, frente a un Gobierno que, según ella, «no tiene vergüenza». «No vamos a claudicar», ha proclamado. También ha dicho que no quiere que el resto de españoles sufra «lo que sufrieron los ceutíes» por el «abandono».

«Cada vez que he ido a un mitin de campaña en estas semanas y decía Ceuta, da igual dónde esté, todo el mundo se pone a aplaudir de golpe», ha relatado. Ha prometido a los ceutíes que estará con ellos «todo el tiempo hasta que la ley y el orden lleguen a España entera». Además, ha anunciado que la Comunidad de Madrid trabajará junto a la ciudad autónoma para aportar «todo el conocimiento, experiencia e ideas» y ayudar a que Ceuta «recupere la normalidad y la tranquilidad».

En su intervención, Ayuso también ha valorado el cara a cara del jueves entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, el candidato popular mostró «solvencia» y «rigor», y es «el presidente que España se ha estado perdiendo estos tres años». En cambio, ha descrito a Sánchez como un presidente «vacío» que, «cuando no tiene trucos de trilero», «no tiene nada que contar». «Ayer vimos a un líder que llega y a uno que se va», ha resumido.

Por su parte, Vivas ha presentado a Ayuso como un «símbolo» de «valentía, dignidad y pasión». «Isabel es valiente, muy valiente, cuando no era fácil serlo. Se ha enfrentado a Pedro Sánchez y a todo su aparato de poder sin importarle las represalias», ha subrayado.

El presidente ceutí ha asegurado que la democracia española tiene «una deuda pendiente» con la presidenta madrileña y ha destacado que estuvo con Ceuta «desde el primer día de la invasión». «Lleva la bandera de Ceuta en el alma», ha concluido.